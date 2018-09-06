三重青少年基地 免費課輔、才藝班開學

三重青少年基地提供免費陪讀。（譚宇哲翻攝）

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三重青少年基地提供免費才藝課程。（譚宇哲翻攝）

開學課輔好康在這裡！為彌平學子教育資源落差，新北市人本三重青少年基地開辦多元學習課程與家教式陪讀，即日起提供5到9年級具家庭經濟弱勢、學業成績落後的學生優先免費報名，學生也可依興趣選修鋼琴、烘焙、手作等才藝課，建立對學習的信心與興趣。

三重青少年基地成立於2001年，由林姓夫妻捐贈自家位於三重貴陽街上的房屋所闢設，當年夫妻倆眼見許多單親、弱勢的青少年，放學後流連不良場所，衍生社會問題，盼提供免費學習場域，改變青少年生活。

三重青少年基地表示，開辦青少年免費課業輔導已經15年，招生對象為5至9年級學生，課程聘請專業老師上課，讓學生依興趣需求自由選修，課程包括自然動動手、玩美術、英文、國一、國二數學、歷史地理大發現、手作坊、鋼琴課、玩音樂、烘焙課等。

除了課程，還有家教式陪讀班，由招募而來的大學生與社會人士擔任陪讀助教，採一對一到一對三個別陪讀，陪伴需要寫功課、準備考試的學生讀書，深入了解學生的學習困難。

課輔上課時間為周一至周五晚上七點到九點，課程教材完全免費，另外，基地也提供免費晚餐給無法回家吃飯的孩子，報名或了解課程可上人本三重青少年基地臉書或下午2點後電洽(02)2984-4189。

(中時 )

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