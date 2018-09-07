新北》天天幫倒廚餘搏感情　仁德里長古佳玉倒出好口碑

2018年09月07日 07:07 中時 吳岳修

每晚8時30分垃圾車音樂響起，新北市蘆洲區仁德里長古佳玉一定現身鷺江街89巷口，手腳俐落幫忙將廚餘及垃圾分類，讓阿公阿嬤們不用急忙倒垃圾，還能與里民閒聊、傾聽心聲，全年無休的貼心服務，讓古佳玉首次參選就拿下近5成選票，擊敗3名候選人當選里長，今年她登記參選連任，古佳玉笑著說：「繼續倒廚餘為民服務」。

古佳玉今年已經60歲，年輕時曾從事八大行業，風塵中看盡社會江湖事，多年前退休與女兒定居在蘆洲仁德里，她發現仁德里建設與市容有待改善，在女兒支持下跳出來參選里長，當時人生地不熟，里民對她根本不認識，距離投票日僅剩7個月，古佳玉突發奇想，每天跟著垃圾車跑，「大家都要倒垃圾，認識人最快」，從此開啟了古佳玉另類選民服務。

在古佳玉熱情與堅持下，7個月下來認識了許多婆婆媽媽，也讓里民看到古佳玉認真付出的態度，讓她在上屆里長選舉中，一舉擊敗包括前里長在內3位候選人，以近5成高票當選里長，古佳玉當選後依然天天站巷口協助倒垃圾，也吸引不少志工媽媽一起來幫忙，讓仁德里的垃圾、廚餘與回收分類成為附里鄰的榜樣。

古佳玉積極關懷弱勢，不僅幫忙促成全台第1間實體店面的「1919食物銀行」，讓受助戶憑著食物點數選購需要的日常用品，近來又媒合家樂福等賣場提供賣不完的愛心麵包，古佳玉每天騎著機車載著麵包返回里辦公室，免費提供給需要的人，她說：「時機歹歹，能省則省，對有些人來說，一個麵包可能就能撐過這一餐」。

身為仁德里創里以來第一位女性里長，古佳玉以過來人身分體會中下階層的辛勞，她強調要自己有責任服務及滿足里民需求，不僅自掏腰包捐贈獎學金、推動里內牆壁彩繪綠美化、鼓勵里民運動及跳舞，今年10月還將成立兒童讀經班，她笑著說：「為仁德里打造優質居住環境，這是我該做的」。

(中時 )