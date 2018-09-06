網傳役男宣導品為賄選 中市府：烏龍爆料

民政局指出，網路製作並散播謠言的人已涉及違法，呼籲收到的民眾不要再轉傳。（台中市政府提供）

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網傳台中市政府發贈「超高貴名錶」為市長林佳龍賄選。台中市政府民政局6日駁斥說，這是典型「烏龍爆料！」各縣市政府都會送電話卡或紀念品給役男做為入營關懷，市府為關懷入伍役男，民政局每年均例行採購入營役男徵集宣導品，104年起發贈價值82元的手錶。

市府指出，該宣導品外盒署名「民政局長蔡世寅」，蔡世寅已於106年8月1日卸任，顯示該網路圖片距今至少1年以上，與選舉完全無關；製作並散播此謠言者已涉及違法，呼籲其他民眾不要轉傳。

民政局說，各縣市政府為關懷入伍役男，於役男入伍時會贈送實用宣導品，有的縣市政府贈送IC電話卡或電子票證，因應營區逐漸放寬手機使用限制，為提供役男更實用的宣導品，自104年起將IC電話卡改為手錶，希望役男養成守時習慣。

每年入營役男徵集宣導品均經公開招標後採購，網傳這支所謂「超高貴名錶」，於106年採購的電子錶，每支單價82元決標；不僅符合法定採購程序，也談不上所謂「超高貴」，只是代表市府關懷役男，希望協助養成守時好習慣。

市府強調，電子錶宣導品外盒署名的民政局長蔡世寅，已於106年8月1日卸任，目前擔任台中市工策會總幹事，顯示網路轉傳的圖片距今至少1年以上，與選舉完全無關。因製作並散播謠言的人已涉及違法，民政局呼籲收到的民眾不要再轉傳。

(中時 )

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