華航桃機第二航廈貴賓室　7日嶄新啟用

中華航空位於桃園機場第二航廈貴賓室在經過三個多月的整修後，即將於9月7日嶄新開幕。（陳麒全攝）

友善列印
中時
華航此次邀請到臺灣知名書法家張炳煌先生，以遠眺玉山景致的意念，揮毫「望玉山歌」主題書法牆。（陳麒全攝）
室內的山水壁畫，展現濃厚的文化涵養與君子之德，讓旅人在貴賓室一隅就可體會來自臺灣的美及感動。（陳麒全攝）
現點現做的華航牛肉麵最為貴客津津樂道。（陳麒全攝）
華航貴賓室提供多款中外美饌及新鮮烹調的特色料理。（陳麒全）

中華航空位於桃園機場第二航廈貴賓室在經過三個多月的整修後，即將於9月7日嶄新開幕，以結合紅梅與水墨畫的人文意象設計，融入華航新世代客機艙內的東方美學風格，營造舒適雅緻如家居的愜意環境，讓旅客登機前的等待，成為賓至如歸、恬靜自在的休憩體驗。

位於第二航廈D4登機門前方的中華航空機場貴賓室，佔地達353坪，自今年5月中旬關閉重新設計整修後，在9月7日將重新開幕啟用。華航此次邀請到臺灣知名書法家張炳煌先生，以遠眺玉山景致的意念，揮毫「望玉山歌」主題書法牆；搭配室內的山水壁畫，展現濃厚的文化涵養與君子之德，讓旅人在貴賓室一隅就可體會來自臺灣的美及感動。

華航第二航廈貴賓室提供共258席舒適座位，全區具有免費Wi-Fi及充電設備，並有公用電腦區、淋浴間、哺乳室等貼心設施。餐飲選擇多元，提供多款中外美饌及新鮮烹調的特色料理、現點現做的華航牛肉麵最為貴客津津樂道，更有廣受好評的地瓜、茶葉蛋等輕食。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
長榮桂冠推「台菜美食節」小卷米… 肉食主義者最愛！50樓Café祭出大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。