華航桃機第二航廈貴賓室　7日嶄新啟用

2018年09月06日 17:49 中時 陳麒全

華航此次邀請到臺灣知名書法家張炳煌先生，以遠眺玉山景致的意念，揮毫「望玉山歌」主題書法牆。（陳麒全攝）

室內的山水壁畫，展現濃厚的文化涵養與君子之德，讓旅人在貴賓室一隅就可體會來自臺灣的美及感動。（陳麒全攝）

現點現做的華航牛肉麵最為貴客津津樂道。（陳麒全攝）

華航貴賓室提供多款中外美饌及新鮮烹調的特色料理。（陳麒全）

中華航空位於桃園機場第二航廈貴賓室在經過三個多月的整修後，即將於9月7日嶄新開幕，以結合紅梅與水墨畫的人文意象設計，融入華航新世代客機艙內的東方美學風格，營造舒適雅緻如家居的愜意環境，讓旅客登機前的等待，成為賓至如歸、恬靜自在的休憩體驗。

位於第二航廈D4登機門前方的中華航空機場貴賓室，佔地達353坪，自今年5月中旬關閉重新設計整修後，在9月7日將重新開幕啟用。華航此次邀請到臺灣知名書法家張炳煌先生，以遠眺玉山景致的意念，揮毫「望玉山歌」主題書法牆；搭配室內的山水壁畫，展現濃厚的文化涵養與君子之德，讓旅人在貴賓室一隅就可體會來自臺灣的美及感動。

華航第二航廈貴賓室提供共258席舒適座位，全區具有免費Wi-Fi及充電設備，並有公用電腦區、淋浴間、哺乳室等貼心設施。餐飲選擇多元，提供多款中外美饌及新鮮烹調的特色料理、現點現做的華航牛肉麵最為貴客津津樂道，更有廣受好評的地瓜、茶葉蛋等輕食。

(中時 )