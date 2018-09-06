登革熱新增3例 高雄旗津區也拉緊報

2018年09月06日 17:51 中時 鄭郁蓁

登革熱疫情持續擴散，高雄旗津區拉緊報！疾病管制署今天再度公布國內新增3例本土登革熱病例，分別為新北市、台中市及高雄市各1例。新北市與台中都是發生在遠本的熱區瓊林里、和太平區新光里，至於高雄市個案則是發生在旗津區，與前一日發病民眾是同事，且疾管署在當地調查廢輪胎與水塔有積水發現有孑孓與斑蚊屍體，提醒民眾前往旗津應小心。

今年截至目前(9月6日)為止，國內共計84例登革熱本土病例，分別為台中市47例、新北市27例、高雄市5例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市1例。

疾管署副署長羅一鈞表示，台中市個案為太平區新光里20多歲男性，8月31日發病，發病前活動地以新光里住家及北屯區工作地為主，其住家附近有已確診之本土個案，研判感染與新光里相關，目前居家隔離中。

新北市個案為新莊區瓊林里50多歲男性，（5）日發病，潛伏期間活動地除住處外，亦有豐年里高風險場域周邊活動史，研判感染與該場域有關，目前住院中。

至於高雄市個案為小港區店鎮里50多歲男性，該名男子和前一日案例同樣在旗津區工作，經檢驗確診亦為第三型登革熱，目前仍住院，羅一鈞表示，第三型的登革熱非常少見，擴散風險不高。且經查，該區輪胎和水塔都有積水，且發現孑孓和斑蚊屍體。

羅一鈞表示，新北市及台中市疫情仍集中於特定熱區，高雄市則為零星個案並無次波感染，目前國內整體疫情已漸趨緩。

疾管署也提醒，今年登革熱疫情多發生在人口密度高且流動頻繁的都會區，為防範疫情向外延伸，疾管署將持續協助地方政府強化疫情調查、孳生源檢查、緊急噴藥等防治工作量能。另也籲請民眾積極配合政府各項防治措施，並主動參與社區防疫工作，遏阻疫情發生，確保個人及親友健康。

(中時 )