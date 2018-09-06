大陸駐日代表處屌打台灣 對比差異後鄉民全崩潰

2018年09月06日 17:52 中時電子報 余弦妙 、 林毅 /綜合報導 /綜合報導

燕子颱風襲日，關西機場面臨了24年來最大災難，導致近3000名旅客受困機場，其中也包括許多中國大陸與台港澳旅客，駐日中國使館也派出專車接出受困的旅客，其中32名台灣旅客因此受惠，對此PTT上就有網友貼出對比，指出中國大陸的駐日代表處理速度相當快速，反觀台灣還在要民眾傳e-mail要能得到協助，動作根本慢超多，這也讓鄉民紛紛怒批「這效率、作法完全慘輸中國」。

一名網友在知名網路論壇PTT上以「我們的駐日代表處為了國人做了些什麼？」為題質疑台灣政府，並完整的貼出中國大陸的駐日代表處與台灣駐日代表處的做法，其中原PO指出9月5日陸方已派了15輛大巴士，在下午2點開始接駁陸客，等到6日凌晨，已把所有陸客接到大阪，其中包含32名台灣旅客，而此時我方的駐日代表處僅在官方網站上張貼公告，要有需要協助的旅客可以寄e-mail請求協助。

接著兩邊的資訊的差異度也相當大，陸方的官網上有著滿滿的風災資訊與注意事項，從3日開始連發5則颱風相關資訊，而台灣僅在4日貼出「因颱風21號直擊關西地區,本(107)年9月4日(星期二)下午本處臨時停止辦公,造成諸位不便,深感抱歉」與「協助受燕子強颱影響而滯留本處轄內國人公告」等兩則公告。

對於兩相對比之下的差異，PTT上的網友紛紛怒批「推你，分明是要台灣人自動自發去當中國人，白痴政府！白痴駐日代表處！」、「都什麼狀況了還要人電郵 快笑死 狂阿狂」、「台灣人命不值錢 懂了吧 2016熊本地震也是」、「兩個積極度 對岸屌打我們」、「謝長廷就忙著翻選舉舊帳 沒空鳥你」、「出國就知道台灣外交部有多爛」。

(中時電子報)