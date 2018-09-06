《中時晚間快報》北海道震央19人疑遭活埋 居民買車用充電器應付停電

2018年09月06日 17:56 中時電子報 綜合報導

◎大陸居住證今起開辦 多地台協會長搶頭香

日本北海道6日凌晨發生芮氏規模6.7強震，震央附近的厚真町發生大規模的土石流災害，厚真町的朝日、吉野、富里、幌內等地區都有房屋倒塌。吉野地區至6月上午8時仍有19人失聯，有可能遭到活埋。

◎北海道強震 部分旅行社取消出團

北海道強震，千歲機場關閉，當地停水停電，災情慘重。觀光局表示，截至今（6）日11時止，受地震影響延後返台旅行團約25團，旅客764人；另統計取消行程旅行團13團，旅客471人。

◎台南市長選舉民調 「虧雞福來爹」支持度倍增

台灣競爭力論壇6日發布台南市長選舉民調，結果顯示淹大水後，民進黨黃偉哲支持度下滑，但國民黨高思博並未增加仍持平，反而是無黨籍候選人「台南川普」「虧雞福來爹」支持度倍增，論壇指出未來甚至可能形成三雄鼎立的局面，林義豐成了影響選情的最大變數。

◎Selina姊妹倆約全家出國 總被任爸「惹到快氣死」

任家萱（Selina）和妹妹任容萱相差7歲，但姊妹倆感情卻相當融洽，近年來她們時常帶著父母一起出國旅遊，任容萱說：「每年我們全家都會一起去旅行，第一次我跟我姊被爸爸惹到快氣死了，因為爸爸需要調時差所以身體很疲憊，不管去到哪就想回飯店。」

(中時電子報)