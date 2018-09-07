台南》1人當選 2人服務 藍綠議員助理撩下去選里長

2018年09月07日 07:09 中時 莊曜聰

(預發)新東里人口數逾8000人，是台南市新營區第一大里，成為選戰兵家必爭之地，民進黨籍市議員賴惠員服務處執行長翁媺麗（左三）參選里長，插旗意味濃厚。（莊曜聰翻攝）

台南市議員第一選區是10搶6的局面，競爭相當激烈，且台南市議員在選區合併後，人口密集的地區能見度更高，第一選區由新營、鹽水、柳營、後壁、白河、東山組成，人口將近8萬的新營區更是兵家必爭之地，搶票的情形更為白熱化。

新營區新東里是傳統軍公教住宅區，人口逾8000人，也是新營區第一大里，這次年底選戰，除了原里長朱茂誠繼續爭取連任外，還有盧素香、翁媺麗2位娘子軍加入戰局，而且她們來頭不小，盧是市議員蔡育輝服務處秘書，翁是市議員賴惠員服務處執行長，儼然像是一場雙方陣營插旗的攻防戰。

雖然現任的議員較占優勢，但為了穩固票源，還是得費盡心思，部分議員的助理乾脆跳下來參選里長，有另類「母雞帶小雞」的味道，在幫自己拉票的同時，也幫議員拉票，還能強調「1人當選，2人服務」的好處，當選後還能順理成章成為樁腳，日後選舉更有「贏面」。

藍營議員蔡育輝及綠營議員賴惠員陣營中，這次共有4位成員投入里長選舉，分別是蔡育輝辦公室主任程昆藤及秘書盧素香，以及賴惠員服務處執行長翁媺麗及助理李美官，其中盧素香與翁媺麗更是正面對決，直指最大票倉新東里。

盧素香曾任2屆新營市民代表，合併後第1屆新東里長，上屆輸給朱茂誠，這次捲土重來，參政經驗豐富；而翁媺麗曾擔任過7年的議員助理，基層評價不惡，且2人間的競爭，就相當於藍綠雙方陣營的競爭，也讓選戰更有話題性。

(中時 )