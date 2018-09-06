肉食主義者最愛！50樓Café祭出大份量美食「帶骨肋眼戰斧牛排」

2018年09月06日 18:00 中時 徐力剛

餐廳供應時令海鮮「萬里蟹」，令饕客大呼過癮。（圖片提供／Mega 50）

以噴槍炙燒的「和牛握壽司」入口即化。（圖片提供／Mega 50）

迎接初秋到來，全國最高自助餐廳「50樓Café」推出「海陸盛典」活動，強打戰斧牛排、萬里蟹及澳洲和牛握壽司3特色料理，9月7日至10月31日限期供應，挑戰饕客挑惕味蕾。午餐平日780元+10%、假日880元+10%，晚餐平日880元+10%、假日980元+10%。

50樓Café由曾獲2017紐西蘭國際廚藝大賽冠軍的陳俊杉主廚掌勺，特色料理「和牛握壽司」，嚴選澳洲9+和牛牛小排部位入饌，大理石油花分布均勻，置於醋飯上以噴槍炙燒，濃郁肉香充斥口中，滑順口感令人驚艷。肉食主義者最愛「帶骨肋眼戰斧牛排」，以澳洲穀飼牛為食材，重達6~7公斤牛排份量驚人，先以海鹽、胡椒等辛香料醃漬入味，塗抹上大量芥末醬提味，淋上些許橄欖油後放入烤箱，主廚現點現切，建議6分熟滋味最佳。

現流生魚片區主打「鮭魚桌邊秀」服務，主廚現場料理整條鮭魚，在客人面前現切上桌鮮味十足，平日午餐時段除外。除上述美饌外，餐廳同步供應韓式香柚雞肉沙拉、法式鄉村野菜燴牛肉、義式燉牛膝、BBQ豬肋排、德國酸菜豬腳、英式牧羊人牛肉派、中東烤牛肉串、柱侯醬燒牛腩筋、五香燉牛雜、泰式檸檬魚、四川水煮霜降牛及假日專屬爐烤羊排和酥炸自然牛等。

(中時 )