鞍馬王子李智凱 吃出好戰力

2018年09月06日 18:13 時報周刊 邱玉珍

今年亞運男子體操鞍馬金牌得主李智凱、世界拔河冠軍的景美拔河隊以及田徑新星楊睿萱選手，呼籲民眾930大家一起來路跑。(長庚醫院提供)

日前才在雅加達亞運體操鞍馬，拿下中華隊隊史第一面金牌的李智凱，熱愛體操外，也喜歡路跑。他表示:「體操訓練遇到瓶頸時，他會換上球鞋出去跑步，因為跑步可以沉澱心情。

不論體操或是跑步，要有好成績，除了要有紮實的訓練，還要嚴格飲食控制。李智凱坦言，為了讓自己有好成績，飲食採嚴格控制，看到別人喝飲料、吃高油脂脂食物，必須要忍住，不然可能影響體操成績。

擔任此次亞運醫療團召集人的林瀛洲也認為，飲食會影響運動的成績。愛跑步的他發現，前一天吃對食物，跑步時可以感覺身體有滿滿的能量；反之，若吃錯食物，會發現體能非常差，感覺跑不太動。

這幾年，國內相當流行路跑，但大家不知道運動前後到底該怎麼吃？長庚醫院復健科主治醫師王思恒表示，路跑屬於中高強度有氧運動，會消耗掉相當多的熱量，也因此許多長跑運動員在比賽前都會大量補充碳水化合物，有點像「加滿油再上路」的概念。不過，不是每一種路跑賽事都需要做賽前補充。

即使是高強度的有氧運動下，肌肉裡的燃料「肝醣」也能維持至少60至90分鐘，也難怪科學研究發現，在耗時60分鐘的比賽前補充葡萄糖，對於運動員的表現沒有幫助。因此，如果你運動時間在60-90分鐘之間，是不需要做運動前營養補充的。更長的運動賽事，則可以在運動前的1-4小時間補充每公斤體重1-4公克的碳水化合物。

路跑中需不需要喝運動飲料呢？像現在炎熱的氣候下，戶外運動會導致大量水份及鹽分從汗水中流失，如果水份流失過多，不僅體能表現會下降，還會增加中暑的風險，因此對所有的運動賽事來說，充足的水份是必要的。如果天氣炎熱汗流得特別多，可以在飲水內加入適量食鹽補充鈉離子。

如果路跑時間在60-90分鐘以內完成，並不會讓身體的「油箱」見底，因此不需要特別補充運動飲料。運動超過90分鐘者，每多1小時則應補充30-60公克碳水化合物，這時運動飲料就是個不錯的選擇了。

好不容易完成了路跑，運動後的營養該怎麼補充呢？對於一般民眾來說，只要三餐營養適量且均衡，是不需要特別在運動後補充的，尤其有體重控制需求的朋友，運動後補充反而會有總熱量過多的問題。對於訓練量大、頻率高、連續賽事的運動員，運動後可分4小時補充每公斤體重4公克碳水化合物＋1公克蛋白質，可以幫助肌肉合成肝醣，讓下一次的訓練或比賽成績更好。

第九屆長庚永慶盃路跑活動即將於9月30日在台北、嘉義、高雄三地同日開跑，今年亞運男子體操鞍馬金牌得主李智凱、世界拔河冠軍的景美拔河隊以及田徑新星楊睿萱選手，今天也出席記者會以行動支持永慶盃路跑。

今年長庚路跑活動的台北會場，將於總統府前廣場舉辦，有3公里休閒組及10.5公里競賽組，男、女選手各取優勝前10名，頒發總獎金22萬元。嘉義會場及高雄會場分別結合故宮南院及澄清湖棒球場共同舉辦，讓民眾在路跑之際，同時能欣賞沿途的美景。

(時報周刊)