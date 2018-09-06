黑膠唱片老歌重現 古文物展充滿濃濃古早味

2018年09月06日 18:09 中時 楊樹煌

▲有小費玉清之稱的李泳杰，以優美歌聲詮釋老歌，讓長輩們回味無窮。（楊樹煌攝）

▲知名音樂創作人陳明章，收集1萬張黑膠唱片並在現場播放懷舊老歌。（楊樹煌攝）

▲南投縣長林明溱與所有貴賓到場展現南投縣失智共同照護中心成果。（楊樹煌攝）

南投縣政府與草屯療養院今6日在草屯陳府將軍廟活動中心舉辦1場具濃濃古早味與懷舊氣氛的「預防及延緩失能、失智照護成果觀摩會」，除有古文物展出，並有黑膠老唱片的老歌陪伴，讓長輩們回味無窮，現場吸引200餘位民眾參與，場面熱鬧。

這場「黑膠老歌回味．銀髮記憶迴盪．長照溫暖守護」成果觀摩會，南投縣縣長林明溱、南投縣衛生局局長黃昭郎、議員簡景賢、簡賜勝、林永鴻、賴燕雪、陳翰立、游宏達、鎮民代表莊惠惠等都應邀列席。

活動由草屯療養院老年精神科醫師郭佳倫幽默風趣的失智症識能教育揭開序幕、知名音樂創作人陳明章介紹他所收集1萬張黑膠唱片的故事、另有小費玉清之稱的李泳杰也以優美的歌聲詮釋老歌，知性與感性兼俱，現場並也提供懷舊餐，充滿濃濃古早味。

南投縣縣長林明溱表示，縣府積極推動失智照護資源佈建，107年度轄內設置3處失智共照中心及18個社區服務據點，提供失智民眾及家屬適切照護，減輕照顧負擔，感謝草療除成立失智社區服務據點外，更承接失智共照中心，共為南投縣打造完善的失智照護服務。

草屯療養院長簡以嘉表示，南投縣罹患失智症人口約7000人，從輕度、中度到重度失智，失智症病程平均長達10年，各階段所需照顧軟硬體與照顧方式並不一樣。

該院考量失智個案與家庭照顧者需求，今年6月獲選南投縣失智共同照護中心，積極結合各相關醫院、長照服務中心、失智服務據點，建立縣內完整的長期照護平台及服務網絡，提供失智長者完善的醫療與生活照顧。

簡院長也表示，草屯療養院有失智症特別門診、老年日間病房、住院服務，去年及今年分別成立失智關懷據點及失智共照中心，已達完整的「失智一條龍」服務體系，歡迎各單位及家屬善加利用，讓南投縣失智共同照護中心發揮最大的效益。

(中時 )