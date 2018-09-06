鄭人碩拍片半年沒休假 喝酒紓壓醒來人在「那裡面」...

2018年09月06日 18:12 中時 潘鈺楨

鄭人碩擔任「Asahi SUPER DRY x貓下去 時尚快閃啤酒吧」一日店長。（臺灣朝日啤酒提供）

Asahi SUPER DRY搭配貓下去設計的美味餐點超百搭。（臺灣朝日啤酒提供）

招牌冠軍薯條、炸雞、擔仔涼麵。（臺灣朝日啤酒提供）

鄭人碩剛拍完電影《寒單》隨即與家人旅行、放了1個月的假，他6日出席活動，透露半年來連拍3部電影，外加在恩師張作驥新片客串，沒有1天休息，身心俱疲。尤其《寒單》親自上陣被炸，還為一場「火海跳樓」戲，從2樓直接跳下衝出，手毛、腳毛都被燒掉，鬢角上方也禿了一塊，所幸沒傷到臉，他說：「我覺得有神明保佑！」

他趁空檔為「Asahi SUPER DRY時尚快閃啤酒吧」擔任代言人，自認酒量好，灌下1箱半的啤酒也不會醉，平時喜歡跟朋友喝幾杯紓壓，當然也有鬧出笑話的經驗，像是穿錯鞋，或醒來發現自己在游泳池裡。有沒有撿屍或被撿屍？他笑說：「有喔！被經紀人姚哥撿屍很多次。」

他月中將去大陸工作，演出《角頭2》的「慶哥」後聲勢大漲，這次戴彥據悉身價近7位數。日本酒商事前曾做民調，發現他「男女通吃」，不僅深獲女性觀眾喜愛，也因「慶哥」一角超MAN形象深植男性心中。得知甚至有資深影人讚他是「台灣最有賀爾蒙」的男演員，鄭人碩害羞笑說：「就讓我繼續散發賀爾蒙吧！」

鄭人碩在電影中角色多變，這次當起啤酒師，挑戰倒出7:3生啤泡沫的黃金比例。臺灣朝日啤酒總經理古庄希表示：「Asahi SUPER DRY熱銷世界50多個國家，台灣進口啤酒近五年也已成長了1.3倍，我們正式進軍台灣後，這次我們希望透過期間限定的快閃店活動，讓大家先重新認識Asahi SUPER DRY的極致口感，秋天是一年之中最舒爽的時刻，歡迎大家一同來暢快吃、爽口喝！」

朝日啤酒與餐酒館「貓下去」合作，於9月7日至11月4日在台北微風松高店一樓戶外街邊，打造為期60天的「Asahi SUPER DRY時尚快閃啤酒吧」。 店內除了提供生啤與黑啤兩種選擇，也推出特別版生啤驚喜，引進了國際版生啤酒杯，使用較厚的玻璃材質來保持啤酒的冰涼溫度，磨砂質地的設計，更符合品牌想傳遞的精神，期望以最尊榮的服務，讓台灣消費者飲用Asahi SUPER DRY綿密細緻泡沫所形成的美味之環「Angel Ring」，同時特別設置了「KARAKUCHI 」SERVE與7:3生啤泡沫的黃金比例體驗區。

「貓下去」負責人陳陸寬也表示：「應時尚街邊啤酒吧的業態，我們以手持式食物的邏輯，使用全台唯一伸縮式杯盤提供餐點。」他進一步介紹，冠軍薯條是貓下去的特色，以薯條加上油封大蒜，佐以帕馬起司、洋香菜、奧樂岡香草、橄欖油與檸檬皮，極佳口感。炸雞則只使用地瓜粉，起鍋後外皮乾爽鬆脆，添加新鮮薑蒜、醬油、糖水、醋酸調味，簡單又不失美味。最後以台北家常菜代表的擔仔涼麵擔任壓軸，雞蛋麵加入芝麻醬、紅油、雞湯調製而成的秘密醬汁，配上瘦肉與鳳尾白蝦，最後撒上蔥花與溏心蛋，滿足了都會男女的味蕾。

◎未滿18歲者禁止飲酒◎

(中時 )