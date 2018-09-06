屏東公勇路停拆遭駁回，蔣月惠將提抗告

2018年09月06日 18:19 中時 潘建志

屏東市公勇路反拆遷戶向高雄高等行政法院提出聲請停止執行拆除案，法官裁定聲請駁回，縣議員蔣月惠與反拆遷戶表示將在10天內提出抗告，也希望縣政府信守承諾，未完成溝通前不能強拆。縣府則表示，會持續與住戶溝通，不會立刻拆除。

屏東市公勇路拓寬工程7月16日縣府執行拆除時，議員蔣月惠因咬警事件成為全國注目的焦點；反拆遷戶除了委託律師向高雄行政法院聲請撤銷徵收令外，擔心房子被強拆，更向高雄行政法院聲請停止執行拆除案。

反拆遷戶認為，房屋與土地是生命中重要的一部分，其價值難以用錢衡量，如果事後發現拆除違法，住戶損害將難以回復，應該停止強制拆除；內政部營建署說明整個程序都是依法執行，縣府也多次與牴觸戶溝通協商。

不過法官認為，徵收處分的內涵在於以合法的強制手段取得人民的土地及地上物財產，其所產生的影響，可以金錢賠償等方式救濟，人民居住權固應依法保障，不代表徵收的損害不能以金錢賠償，因此駁回聲請，同意縣府執行拆除。

針對法院判決，蔣月惠及反拆遷戶6日下午再度在公勇路舉布條和標語，表達反對徵收拆遷的決心。

委託律師林昱宏指出，最高行政法院已不再固守「能否用金錢賠償」做為唯一判別基準，當金錢過於龐大或難以計算、國家可能耗費過大社會資源時，都應列入考量；很遺憾高雄高等行政法院駁回聲請，會在10日內提起抗告。

縣府則表示，聲請停拆案雖已被駁回，但是縣府仍會持續和反拆遷戶溝通協調，不會立刻拆除。至於住戶聲請的撤銷徵收案，尚在法院訴訟中。

(中時 )