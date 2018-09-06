屏東公勇路停拆遭駁回，蔣月惠將提抗告

屏東市公勇路聲請停拆遭法院駁回，屏東縣議員蔣月惠與反拆遷住戶6日下午舉白布條抗議，將提抗告。（潘建志攝）

友善列印
中時

屏東市公勇路反拆遷戶向高雄高等行政法院提出聲請停止執行拆除案，法官裁定聲請駁回，縣議員蔣月惠與反拆遷戶表示將在10天內提出抗告，也希望縣政府信守承諾，未完成溝通前不能強拆。縣府則表示，會持續與住戶溝通，不會立刻拆除。

屏東市公勇路拓寬工程7月16日縣府執行拆除時，議員蔣月惠因咬警事件成為全國注目的焦點；反拆遷戶除了委託律師向高雄行政法院聲請撤銷徵收令外，擔心房子被強拆，更向高雄行政法院聲請停止執行拆除案。

反拆遷戶認為，房屋與土地是生命中重要的一部分，其價值難以用錢衡量，如果事後發現拆除違法，住戶損害將難以回復，應該停止強制拆除；內政部營建署說明整個程序都是依法執行，縣府也多次與牴觸戶溝通協商。

不過法官認為，徵收處分的內涵在於以合法的強制手段取得人民的土地及地上物財產，其所產生的影響，可以金錢賠償等方式救濟，人民居住權固應依法保障，不代表徵收的損害不能以金錢賠償，因此駁回聲請，同意縣府執行拆除。

針對法院判決，蔣月惠及反拆遷戶6日下午再度在公勇路舉布條和標語，表達反對徵收拆遷的決心。

委託律師林昱宏指出，最高行政法院已不再固守「能否用金錢賠償」做為唯一判別基準，當金錢過於龐大或難以計算、國家可能耗費過大社會資源時，都應列入考量；很遺憾高雄高等行政法院駁回聲請，會在10日內提起抗告。

縣府則表示，聲請停拆案雖已被駁回，但是縣府仍會持續和反拆遷戶溝通協調，不會立刻拆除。至於住戶聲請的撤銷徵收案，尚在法院訴訟中。

(中時 )

通緝犯滑輪溜冰協會理事長蔣炳正… 富婆網戀「英國工程師」4年被詐…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。