少子化帶旺學區宅買氣「孩子王」成購屋指標

2018年09月06日 18:31 中時 盧金足

櫻花建設在台中市南區推出「孩子王」建案，位在和平國小首排、忠明綠園道旁，書香與樹香的文教環境。（盧金足攝）

櫻花建設總經理陳世英表示，櫻花建案最優質地段搭配最佳建材，很客戶成為櫻花建設的粉絲，對居住環境、空間覺得物超所值。（盧金足攝）

「少子化」現象影響，讓明星學區附近的房子建案，銷售都炙手可熱。（盧金足攝）

萬群地產總經理謝坤成指出，櫻花建設在南區「孩子王」建案，去化快的是3房坪數與格局，代表市場穩定，投資、自住皆宜。（盧金足攝）

受到少子化、高房價現象影響，壓低總價的小宅當道，但望子成龍、望女成鳳，也讓明星學區附近的房子不只買氣旺，更具保值抗跌效益，成為為置產首選，櫻花建設在台中市南區推出「孩子王」建案，位在和平國小首排、忠明綠園道旁

，書香與樹香的文教環境，學程6年免接送，安全又省時帶動熱銷，「孩子王」2期將接棒推案，學區建案的交通便利及園道景觀條件俱佳，成為購屋者重要指標。

櫻花建設總經理陳世英表示，選在南區推案，看好南區擁有國立中興大學、國立公共資訊圖書館，鄰近復興及工學商圈

，還有後勢可期的13期重畫區，8期新開幕的秀泰影城、好市多商圈，住戶沿著忠明南路或美村路，即可至國美館特區，生活機能完善且充滿質感，吸引深具品味年輕家庭。

陳世英說，「孩子王」甫進場，已熱銷7成以上，很多客戶都是區域客，南區復興路與忠明南路這附近新建案一推出反應熱烈，所以「孩子王」2期也即將在鄰近區域接力推出，詢問度很高。

「孩子王」建案交通地利也是南區核心，區域內鄰近台鐵大慶及五權站，還有未來捷運綠線，加上74號快速道路，往返高鐵站便利，四通八達交通網讓南區的建案優勢得天獨厚。

「櫻花建設庫存還有10多筆土地，地段條件及規畫，一定要符合住戶需求為主！」陳世英強調，太平、烏日、北屯及西屯等區域的建案，最優質地段搭配最佳建材，很住戶已成為櫻花 建設的粉絲，原因就是對居住的環境、空間覺得物超所值。

萬群地產總經理謝坤成指出，「孩子王」建案設計成「櫻熊

」的吉祥物，結合「櫻」花建設 及「熊」介讚，可愛造型還揹著書包，和建案與學校相鄰的意象相符合，很多客戶全家來看房子，都喜歡與「櫻熊」拍照打卡。

「房子是要蓋給人住的，就要住得很舒服！」謝坤成表示，住在學校邊沒有噪音，聽到的是有如天籟的孩子笑聲，幸福的笑聲，生活環境中這些下一代的新生幼苗，是社會蓬勃發展的動力。

謝坤成說，如果學區離住家很遠，家長每天為了接送，從幼稚園、小學、國中，甚至到高中有長達十多年的接送時間，成為生活中不能甜蜜的負擔，但如果學區的學校就在住家第一排，走路就到達，孩子十多年的學程也不必舟車勞頓。

社會愈來愈少子化，以前三代同堂買50多坪房子同住，但可能與長輩生活作息時間不同，感覺不便，現在新興「一碗麵的溫度」，即從50多坪1戶，變成變買20多坪的2戶，父母與子女住同層，用餐、照顧小孩互相照應又不干擾。

謝坤成認為，這種經濟型的房子賣得好，除了與長輩居住「

有點黏有點不太黏」的好處之外，新建案社區規畫很多公設

，住戶可以享受健身房、閱覽室、交誼廳、視聽電影院、休閒廣場、綠蔭散步道等休閒空間，不必多花費外求，新社區為生活帶來全新感受。

「孩子王」買氣熱，謝坤成說，去化速度快的是3房的坪數與格局，這種現象也代表市場穩定，其他2戶房型也很受客戶青睞，大3房正對和平國小超過30米大棟距，小3房正對中庭永久棟距，低樓層開窗即見中庭樹梢，高樓層視野寬闊。

櫻花建設新建案「孩子王」，特別設計代表櫻花建設，人見人愛的「櫻熊」吉祥物，「櫻熊」未來將有重要的職責，就是不定時在城市角落「熊熊出沒請注意」舉辦打卡快閃活動

，扮演好櫻花建設親善大使，也成為「孩子王」建案的最佳代表。

(中時 )