亞太影展走紅毯畫面被卡 曾莞婷大器回應

2018年09月06日 19:16 中時 蕭雅玲

曾莞婷日前出席亞太影展走紅毯畫面被卡感到小失落。（圖片提供：黎藝術館）

曾莞婷日前出席亞太影展走紅毯，因為主辦單位把她的「莞」打錯，加上她走紅毯及訪問的畫面因為近廣告被卡掉，讓她的歌迷頗為生氣向主辦單位抗議；對此今（6日）出席公益活動大器說，｢我是去代打的，幫鐘麗緹頒獎，雖然畫面被卡掉有點小失落，但後來想想主辦單位邀我去走紅毯就很開心了。而且我從以前的夢想就是可以美美的走紅毯，這次參加亞太影展算是了了一樁心願！」

她透露，自己是在金門錄《綜藝大熱門》時，接獲亞太影展的邀請擔任頒獎嘉賓，「因為之前就想走紅毯，但每次卻只能在電視機前看，就算畫面被卡掉或被寫錯名字，但有幫助到影展就好。」

自認在電影圈還是新人，對於名字遭亞太影展主辦單位打錯，她表示「不介意」，並會繼續朝努力邁進，讓更多電影人認識她，也期望未來參加影展，是以入圍者身分參加，而不是受邀擔任頒獎嘉賓。

而身為本土劇女神的她最近除了忙著經營自己的化妝品品牌外，也正在籌備自己的服裝品牌，她表示，｢目前服裝品牌籌備的算順利，而且粉絲都很喜歡在網上問我一些穿搭的問題，我也都會不吝嗇地回她們，希望接下來服裝品牌推出能跟保養品一樣讓大家喜歡！」

(中時 )