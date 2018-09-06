亞太影展走紅毯畫面被卡 曾莞婷大器回應

曾莞婷出席公益活動。（圖片提供：黎藝術館）

友善列印
中時
曾莞婷日前出席亞太影展走紅毯畫面被卡感到小失落。（圖片提供：黎藝術館）

曾莞婷日前出席亞太影展走紅毯，因為主辦單位把她的「莞」打錯，加上她走紅毯及訪問的畫面因為近廣告被卡掉，讓她的歌迷頗為生氣向主辦單位抗議；對此今（6日）出席公益活動大器說，｢我是去代打的，幫鐘麗緹頒獎，雖然畫面被卡掉有點小失落，但後來想想主辦單位邀我去走紅毯就很開心了。而且我從以前的夢想就是可以美美的走紅毯，這次參加亞太影展算是了了一樁心願！」

她透露，自己是在金門錄《綜藝大熱門》時，接獲亞太影展的邀請擔任頒獎嘉賓，「因為之前就想走紅毯，但每次卻只能在電視機前看，就算畫面被卡掉或被寫錯名字，但有幫助到影展就好。」

自認在電影圈還是新人，對於名字遭亞太影展主辦單位打錯，她表示「不介意」，並會繼續朝努力邁進，讓更多電影人認識她，也期望未來參加影展，是以入圍者身分參加，而不是受邀擔任頒獎嘉賓。

而身為本土劇女神的她最近除了忙著經營自己的化妝品品牌外，也正在籌備自己的服裝品牌，她表示，｢目前服裝品牌籌備的算順利，而且粉絲都很喜歡在網上問我一些穿搭的問題，我也都會不吝嗇地回她們，希望接下來服裝品牌推出能跟保養品一樣讓大家喜歡！」

(中時 )

鄭人碩拍片半年沒休假 喝酒紓壓… 崔佩儀、GIGI回收舊愛 結局大不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。