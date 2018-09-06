屏東縣議員號召開養雞場協調會　居民批：不要講幹話

2018年09月06日 18:41 中時 謝佳潾

屏東縣議員劉淼松等人6日號召公所、代表會、縣府農業處與鄉親開樂樂養雞場臭味處理協調會，場面一度火爆。（謝佳潾攝）

「不要講幹話！」枋寮鄉樂樂養雞場爭議不斷，3年多來雞臭味充斥水底寮，居民無奈直言陳情、抗議都無用，因此，縣議員劉淼松等人6日號召公所、代表會、縣府農業處與鄉親開協調會時，不僅場面一度火爆，還有人譏諷要選舉才看到人，甚至怒批官官相護。

居民怒指，由縣議員周碧雲丈夫郭振堂經營的樂樂養雞場，每到晚上就會飄散雞臭味，且味道很重很刺鼻，而向政府反映後發現，養雞場根本違法，但它竟沒因此關閉，且在多次陳情抗議後還屹立不倒，這難道不是官官相護？

「錢你們賺，臭味我在聞，這樣對嗎？」81歲陳姓阿嬤說，真的每晚都被臭到醒過來，晚上9點多臭味就飄出來了，一直到早上5、6點還未必能散去，若遇到抗議時會有數天沒味道，但風頭過後還是依舊，到底有誰可以來幫幫他們？

水底寮居民在協調會現場不斷怒訴心聲，而農業處官員聽聞後，先是表示當初是公所通過農業用地作畜牧設施容許使用初審，縣府當然也通過複審讓它營業，後說新埤鄉可以成立自救稽查隊監督業者，枋寮鄉也可以效仿。官員話語一出，現場又爆火藥味，居民怒批不要講幹話！

居民說，新埤是水汙，枋寮是空汙，不能混為一談，且無空氣監測站無開罰基準，成立稽查隊成效不大。據了解，公所是通過書面初審，而前年與縣府會勘雞場發現設備等有違法後，即擋下其它申請文件，待釐清違規情事，但縣府卻疑避重就輕，遲遲未正面處理。

(中時 )