土印合作中型戰車預備量產 預估賣出400輛

2018年09月06日 18:38 中時電子報 江飛宇

土耳其與印尼聯合開發的中型戰克MMWT，土耳其稱為卡普蘭(Kaplan MT)，印尼則取名叫「黑虎」(Black Tiger)。於本週完成了性能測試，印尼是第一個使用國，因此準備在印尼開拓生產線，兩國也會將此戰車投入國際市場，樂觀估計產量至少有400輛以上。

防衛世界(defense world)報導，30~35噸的戰車計畫，是根據印尼陸軍的規畫，該國需要可以迅速空運的中型戰車。之後印尼與土耳其一齊合作開發。原型首次出現在去年5月的土耳其第13屆國際防務工業展上出現。該型戰車重量32噸，最高時速為70公里，最大行駛里程為450公里。採用105公釐主砲，另有7.62公釐的同軸機槍，可做為輔戰武器。該車具有自動裝填系統，因為只需要3人(車長、駕駛、射手)即可操作，不需要裝填兵。

印尼因自身地理情況，32噸的戰車比較容易部署。(圖/FNSS)

土耳其製造商FNSS總經理奈爾．庫特(Nail Kurt)表示「卡普蘭戰車在3個月內進行射擊、越野、耐久性等測試，證實該型戰車性卓越。」

FNSS Kaplan MT

庫特說：「現在我們完成了開發計畫，將要變成生產項目。預計2019年之後將能開始量產，總需求約在200~400輛之間。」

庫特認為，中型戰車具有容易部署和後勤成本低的優勢，價格也比重型主戰車來的便宜，目前已有3~4個國家對這型戰車很有興趣。

(中時電子報)