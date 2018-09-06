路跑》李智凱參加永慶盃路跑 呼籲全民一同跑出健康

2018永慶盃路跑6日舉辦記者會。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/台北報導

亞運金牌李智凱5日出席永慶盃路跑記者會，雖身為體操選手，但他平常在訓練上遭遇瓶頸時，都會藉由跑步沉澱心情，儲備重新出發的正面能量。30日他將會參與永慶盃路跑，呼籲全民一起路跑鍛鍊健康。

除了李智凱，田徑新星楊睿萱與景美女中拔河隊還有長庚復健科主治醫師林瀛洲也來到記者會現場，不但提倡健康跑步，也帶來不少路跑小常識。

對李智凱而言，跑步不但是他提升心肺功能與肌耐力的一種訓練，更是他沉澱心靈的運動之一，「有時訓練上遇到困難或是無法突破的時候，我就會去跑步，邊跑步邊聽音樂，我可以整理自己的思緒。」

李智凱回到台灣後雖然行程滿檔，但他並不覺得累，「這幾天雖然都有活動，但是都有抓空檔進行訓練，明天開始就會回到正常的訓練行程，所以也想趁這短短幾天把該做的事情都完成。」

李智凱9月30日即將擔任永慶盃路跑的領跑者，今天他抓緊機會詢問林瀛洲，跑步前應該如何飲食最正確，林瀛洲也在記者會介紹詳盡的運動飲食概念，讓跑者能藉由飲食提升運動的效果。

2018永慶盃台北場將於9月30日於總統府前廣場舉辦，有3公里休閒組及10.5公里競賽組，男、女選手各取優勝前10名，頒發總獎金22萬元。嘉義會場及高雄會場分別結合故宮南院及澄清湖棒球場共同舉辦，讓民眾在路跑之際，同時欣賞沿途美景。

(中時電子報)

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