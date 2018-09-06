亞都麗緻「尾牙、春酒專案」搶先開跑 大啖米其林一星美饌

2018年09月06日 18:41 中時 徐力剛

湯品「瑤柱綠薏燉全雞」滋味醇厚，肉質軟爛入口即化。（圖片提供／台北亞都麗緻大飯店）

主食「鮮貝搖柱臘味飯」充滿臘腸與干貝絲香氣，搭配米飯品嘗滋味一絕。（圖片提供／台北亞都麗緻大飯店）

特製餐點「鮑魚蹄筋煨烏參」做工複雜，考驗主廚烹飪功力。（圖片提供／台北亞都麗緻大飯店）

看準年末尾牙、春酒商機，台北亞都麗緻大飯店天香樓推出「尾牙、春酒專案」，10月1日起至明年3月31日，提供3種方案選擇，每桌10人最低售價16800元+10%起。

在今年《2018台北米其林指南》公布後，天香樓在行政主廚楊光宗領軍下，不負眾望摘下一星殊榮，以道地杭州料理抓牢饕客味蕾。消費者16800元+10%、19800元+10%與22800元+10%不同選擇，其中16800元+10%套組，「瑤柱綠薏燉全雞」經8小時煨煮上湯，加入薏仁、瑤柱和野放土雞慢火燉煮，輕啜一口湯品，濃郁雞隻香氣直衝腦門，滋味香醇順口。

19800元+10%套餐包括美味的「鮮貝搖柱臘味飯」，主廚精選富貴肝臘腸、金黃干貝絲與開陽拌炒，加入些許紹興酒增添風味，再與糯米和合蒸煮，搭配飽滿鮮貝點綴;22800元＋10%的「鮑魚蹄筋煨烏參」使用文火煨煮新鮮鮑魚、老母雞與金華火腿，佐以虎膝煨滷3小時，做工十分繁複。

好康再加碼，凡點選「尾牙、春酒專案」消費滿6萬元，可獲得天香樓套餐券2張（每張市價2000元），單場額度最高可享天香樓套餐券10張，總價值2萬元。早鳥優惠同步開跑，今年10月31日前下訂，每桌招待主廚精選料理、免收杯具清潔費或啤酒無限暢飲75折早鳥優惠3選1。

(中時 )