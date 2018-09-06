亞都麗緻「尾牙、春酒專案」搶先開跑 大啖米其林一星美饌

天香樓「尾牙、春酒專案」搶先開跑，每桌10人，提供16800元＋10％、19800元＋10％與22800元＋10％ 三種價位選擇。（圖片提供／台北亞都麗緻大飯店）

友善列印
中時
湯品「瑤柱綠薏燉全雞」滋味醇厚，肉質軟爛入口即化。（圖片提供／台北亞都麗緻大飯店）
主食「鮮貝搖柱臘味飯」充滿臘腸與干貝絲香氣，搭配米飯品嘗滋味一絕。（圖片提供／台北亞都麗緻大飯店）
特製餐點「鮑魚蹄筋煨烏參」做工複雜，考驗主廚烹飪功力。（圖片提供／台北亞都麗緻大飯店）

看準年末尾牙、春酒商機，台北亞都麗緻大飯店天香樓推出「尾牙、春酒專案」，10月1日起至明年3月31日，提供3種方案選擇，每桌10人最低售價16800元+10%起。

在今年《2018台北米其林指南》公布後，天香樓在行政主廚楊光宗領軍下，不負眾望摘下一星殊榮，以道地杭州料理抓牢饕客味蕾。消費者16800元+10%、19800元+10%與22800元+10%不同選擇，其中16800元+10%套組，「瑤柱綠薏燉全雞」經8小時煨煮上湯，加入薏仁、瑤柱和野放土雞慢火燉煮，輕啜一口湯品，濃郁雞隻香氣直衝腦門，滋味香醇順口。

19800元+10%套餐包括美味的「鮮貝搖柱臘味飯」，主廚精選富貴肝臘腸、金黃干貝絲與開陽拌炒，加入些許紹興酒增添風味，再與糯米和合蒸煮，搭配飽滿鮮貝點綴;22800元＋10%的「鮑魚蹄筋煨烏參」使用文火煨煮新鮮鮑魚、老母雞與金華火腿，佐以虎膝煨滷3小時，做工十分繁複。

好康再加碼，凡點選「尾牙、春酒專案」消費滿6萬元，可獲得天香樓套餐券2張（每張市價2000元），單場額度最高可享天香樓套餐券10張，總價值2萬元。早鳥優惠同步開跑，今年10月31日前下訂，每桌招待主廚精選料理、免收杯具清潔費或啤酒無限暢飲75折早鳥優惠3選1。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
肉食主義者最愛！50樓Café祭出大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。