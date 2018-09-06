宗博館長陳國寧一生與美為伍 獲藝術教育終身成就獎

2018年09月06日 18:46 中時 葉書宏

世界宗教博物館館長陳國寧於2017年獲頒第一屆新北文化貢獻獎，2018年再拿下新北藝術教育貢獻終身成就獎，今（6日）在新北市政府6樓大禮堂舉行頒獎典禮。（葉書宏翻攝）

世界宗教博物館館長陳國寧於2017年獲頒第一屆新北文化貢獻獎，2018年再拿下新北藝術教育貢獻終身成就獎，今（6日）在新北市政府6樓大禮堂舉行頒獎典禮。（葉書宏翻攝）

世界宗教博物館館長陳國寧於2017年獲頒第一屆新北文化貢獻獎，2018年再拿下新北藝術教育貢獻終身成就獎，今（6日）在新北市政府6樓大禮堂舉行頒獎典禮。（葉書宏翻攝）

世界宗教博物館館長陳國寧於2017年獲頒第一屆新北文化貢獻獎，2018年再拿下新北藝術教育貢獻終身成就獎，今（6日）在新北市政府6樓大禮堂舉行頒獎典禮，藉此肯定她40多年來深耕藝術教育文化，在博物館專業領域上，傾畢生之力所做的貢獻與努力。

陳國寧致力於中國藝術史及宗教藝術，是台灣藝文教育界重要知名學者，擅長博物館管理、藝術行政、中國藝術史等，不斷提升國內博物館專業與藝術教育，讓資源互通，更注重人才教育培訓，帶動藝術史與博物館學術研究風氣。

6日上午的頒獎典禮由新北市長朱立倫授獎，除了表揚陳館長個人在藝術教育終身成就的貢獻，還頒贈孝行獎與表現優異的社會教育貢獻獎項，讓「孝行傳世、社教流芳」的美好事蹟能廣布流傳下去。與會貴賓還有新北市政府教育局長林奕華、新北市多位議員以及各級學校校長也到場祝賀。

朱立倫表示，「百善孝為先，能夠獲得孝行獎，相信每一位的背後都有一個感人的故事，不管是在校的同學或是社會年長者，都能孝順父母、孝敬長輩。另外，在推動社會教育上，無論團體還是個人，每一位都奉獻自己的心力，更是值得大家肯定。」

陳國寧由丈夫吳肇熙陪同下出席頒獎典禮，她謙虛地表示能得到「藝術教育終身成就獎」愧不敢當。她說：「其實每一個藝術就是一種生命教育，各類藝術就是在彰顯生命的意義，深度認知生命後，對於藝術的解答也就遊刃有餘，這樣的詮釋也讓學生更容易懂得兩者之間的意義。」陳館長的教學生涯深獲學生認同和喜愛，四十年來和學生談藝術、談人生、談哲學、談生命，無所不談，由師生成為好友。

會擔任世界宗教博物館館長一職，主要是受到創辦人心道法師一句「妳回家吧！」感動，在一生的博物館事業中，陳國寧覺得宗教博物館最能契合內心深處的認知，是一個「心」博物館。

4年來把世界宗教文化、藝術引進台灣，讓國人認識各國宗教文化。每年策辦3至4檔大型跨國性、跨宗教主題特展，辦理跨文化性節慶活動、國際論壇，希望透過宗教文化與藝術的力量促進世界和平，讓市民更加了解各國宗教文化，進而學習宗教內心和平而產生的智慧。

(中時 )