陽台就是動物園 特色寵物大集合

2018年09月07日 07:43 中時 莊曜聰

戴嘉瑢跟先生在自家2樓陽台養綠頭鴨、蘇卡達象龜、印度星龜、鬆獅蜥、小丑蛙等，室內還有蜘蛛、球蟒、馬達加斯加蟑螂，就像是小型動物園。（莊曜聰攝）

戴嘉瑢家中養了烏龜、蜥蜴、蟒蛇、青蛙、蜘蛛、蟑螂等動物及昆蟲當寵物，她也常在網路社群的聚會中，將這些小寶貝帶出去與網友互動。（戴嘉瑢提供）

走進戴嘉瑢在台南麻豆家中的2樓陽台，讓人眼前為之一亮，彷彿有置身大自然的錯覺，綠頭鴨、象龜、蜥蜴自在的做著日光浴，看到客人上門完全不會怕生，張口大嚼主人為自己準備的青菜大餐，場面相當有趣，再轉身回到客廳，蟒蛇、蜘蛛，連馬達加斯加蟑螂都有，簡直像來到小小動物園。

戴嘉瑢手中拿著一個印度星龜的空殼標本，這是她先生第一隻飼養的烏龜「嘟嘟」過世後留下的紀念，也開啟了夫婦倆飼養特殊寵物的生涯，戴嘉瑢說，「嘟嘟」離開後，女兒接著誕生，所以想跟她先生一樣，養隻烏龜陪伴孩子，就再養了印度星龜跟蘇卡達象龜。

沒想到卻因此養出興趣來，由於2人偏好爬蟲類及昆蟲，又陸續加入鬆獅蜥、球蟒、小丑蛙、毛蜘蛛、彩色守宮等不同種類的動物，還利用陽台的大空間種植各類植栽，營造出適合牠們生存的環境，還吸引竹節蟲、鳳蝶等前來，連才養了半年的綠頭鴨都生下一窩蛋，非常熱鬧。

戴嘉瑢說，或許是自小接觸多種昆蟲及動物，6歲的女兒跟1歲多的小兒子很熱愛大自然，對花草蟲鳥都興趣盎然，前幾天女兒撿了蝸牛回家養，還會主動詢問習性跟要注意的事項，幼稚園同學也很喜歡到家中跟這些動物互動，戴嘉瑢還會製作教材，帶著動物到校園跟孩子分享，也是最好的生態教育。

(中時 )