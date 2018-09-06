鹿希派負債50萬元 閃復工賺錢還債

鹿希派閃復工跑通告。（圖片提供：年代Much）

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吳宗憲的兒子鹿希派因失言風波被台北地檢署判罰50萬元，闖禍10天後鹿希派自組工作室宣布復出，第一個通告獻給年代Much《金曲傳奇 無與倫比同樂會》，節目中自爆現在要努力接工作還錢，主持人黃國倫還開玩笑要他來打工彈Keyboard賺錢，當下就真請阿咪老師暫時「讓位」，讓鹿希派替他訪問黃少谷時伴奏，黃少谷也搞笑配合演出，讓現場笑翻。

當天錄影主題「古詩新唱」，黃國倫用心良苦為這些才子出的難題，想考驗他們音樂才華。鹿希派挑戰改編李清照「聲聲慢」，為此他還私下特地找讀書時的國文老師「求救」，討論改編歌詞靈感，沒想到老師還反過來安慰他「不會有事的，我相信你！」鹿希派也透露，詩詞中的「悽悽慘慘戚戚」相當符合他的心境，因為這次挑戰他更了解當初李清照寫詞的心境，也讓他領悟了人生跌落谷底還是可以重新站起來。他演出的表現讓黃國倫大讚他果然有憲哥的遺傳，綜藝反應快，音樂也很有自己的想法！

節目中鹿希派與黃少谷、李吳兄弟等兩組創作、演唱俱佳的歌手一起挑戰「古詩詞創作」。原走嘻哈饒舌路線的鹿希派，慎重的穿了西裝來上節目，加上單眼皮，眉宇間與趙又廷有幾分神似，讓主持人黃國倫忍不住問：「有沒有人說你長得像趙又廷？」鹿希派笑稱自己身材沒有人家挺，自嘲是「趙油廷！」

(中時 )

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