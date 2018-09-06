林熙蕾爆料老公愛裝太監 喊話生日要老公送「這個」

林熙蕾出席珠寶鑑賞會。（BOUCHERON提供）

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法系珠寶BOUCHERON於台北文華東方酒店舉辦的「Nature Triomphante自然饗宴」。（BOUCHERON提供）

珠寶愛用女星林熙蕾，6日替法系珠寶BOUCHERON於台北文華東方酒店舉辦的「Nature Triomphante自然饗宴」頂級珠寶展站台。她一席黑色深V禮服，笑說平常打扮隨性，難得展現氣勢。10月29日即將45歲的她，趁機跟老公楊晨喊話：「我以為我對珠寶不會再心動，但今天想把珠寶帶回家！」

她過去買珠寶總會三思很久，現在覺得珠寶似乎也可以當傳家之寶留給女兒。她除了向老公喊話，也嘴甜讚老公送禮眼光精準，曾買牛仔褲給她，尺寸竟能一寸不差，「他抓得到每個女人的尺寸！」聊到家人她也趁機爆老公的料，近來宮廷劇正熱，兩人狂追《如懿傳》，1周3次從晚上7點半看到11點，老公超愛模仿太監、宮女，「他很愛演，表演慾很強，不當藝人可惜！」

林熙蕾受邀出席擔任活動嘉賓，一襲深藍色禮服優雅演繹浪漫姿態。當天配戴「NUAGE DE FLEURS 花雲項鍊」，玫瑰金材質飾以珍珠、密鑲鑽石和42.96克拉的枕形切割粉色碧璽。掃描繡球花的每一片花瓣，將掃描成品置於項鍊之上，彙聚形成栩栩如生、隨風翕動的花雲設計，為項鍊帶來精緻而富有詩意的韻味。花朵的曲線、褶皺與精緻而柔美的珍珠搭配和諧，彰顯出匠心獨運的原創技術。林熙蕾亦驚呼表示：「今年寶詩龍的珠寶系列都讓我非常驚艷，這次Nature Triomphante自然饗宴系列更充滿創意，我身上佩戴的項鍊及戒指上的每一片花瓣，好像可以隨風而動的花雲設計，浪漫優雅又栩栩如生，不只是珠寶更是一件件藝術品。」

「Nature Triomphante自然饗宴」系列以「自然主義Naturaliste」、「超現實主義Surrrealiste」與「煉金術Alchimiste」三章節詮釋植物與夢幻交織意象，透過尋求製作更逼真的植物造型，重新詮釋經典創作。在煉金術章節中9款花形戒指採用真實銀蓮、紫羅蘭、繡球花與牡丹花朵經過處理，使隨時光凋零的花朵完整保鮮，並鑲嵌寶石、錳鋁榴石、藍碧璽和黃鑽等寶石。

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