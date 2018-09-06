女星北海道出外景 爆睡遇強震竟沒感覺

段慧琳出外景遇北海道強震。（圖片提供：民視）

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日本北海道今凌晨3時08分（台灣時間2時8分），發生規模6.7強震，目前北海道發生大規模停電，截至凌晨4時，共約有295萬戶停電，安平町、厚真町都有房屋倒塌。而民視外景節目「Go Go Taiwan」主持人段慧琳與王瑋瑜正在北海道道東的「阿寒摩周國立公園」，進行爬百嶽的外景行程。

外景隊一行7人，今天早上已經抵達登山口，登山嚮導已經確認他們爬的是活火山，不會有土石流的危險，外景行程也會繼續拍攝，大家一定會注意安全。主持人段慧琳第一時間跟大家報平安說：「我和外景工作團隊在北海道都平安無事，昨晚的地震央札幌地區距離我們北海道道東大約300公里，大約台北到台南的距離，我們所在處除了停水、停電之外，阿寒湖周邊看起來的影響不太大，請大家不用擔心。」

她也說昨晚完全睡熟，對地震一點感覺都沒有，另一位主持人王瑋瑜說半夜感受到搖晃很久，飯店停水停電，大家上廁所比較麻煩，但還是有早餐吃，心情平穩一切很好，她們今天是挑戰日本百嶽的行程，但是下午的露營行程不確定會不會取消。

2位外景主持人段慧琳與王瑋瑜第一時間臨危不亂，跟家人與公司報平安之外，也在嚮導評估下繼續拍攝行程，2人還說這次外景是體力與耐力的大考驗，會自身注意安全，要好好介紹「阿寒摩周國立公園」的美景給觀眾朋友。

(中時 )

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