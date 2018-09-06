台灣國際陶藝雙年展7日開展 奈良美智大型新作同時展出

2018年09月06日 18:59 中時 陳俊雄

全球4大陶藝雙年展之一的「2018臺灣國際陶藝雙年展－陶藝的人文回歸․從藝術的精神原點談起」即將7日在鶯歌陶瓷博物館開展，本屆首度由國人、同時是國際知名陶藝家邵婷如擔任策展人，邀請全球18個國家、43位陶藝家展出80組的作品探討創作與時代變遷之間的脈絡，不但有臺灣資深前輩、各國重量級陶藝大師參展，還與亞洲各大博物館商借典藏品，精彩程度更勝以往。

擔任本屆陶藝雙年展策展人的陶藝家邵婷如從事創作逾33年，是臺灣擁有聯合國教科文組織國際陶藝學會（UNESCO-International Academy of Ceramics）會員身份的陶藝家，還長期受邀至世界各國參展、駐村並身兼國際刊物的專欄作家及專業評審，她的裝置陶偶以生命反思，挑戰人類精神界線的世界為主，目前有43件作品獲世界知名美術館、博物館與基金會典藏。

今年的雙年展中，最令人引頸期待的藝術家奈良美智更是大規模地一次展出8件陶作，每件都是首次在台曝光，其中有4件還是今年的新作，為本展最大的亮點之一！

奈良美智在2007年受日本滋賀縣陶藝之森邀請駐地創作，短時間內就迅速掌握泥土的本質，進而創作許多大型作品，他接受策展人邵婷如採訪時說：「運用陶土時，我能在情感的壓抑中冷靜下來，有種恢復自身平靜的感覺。我運用木雕與青銅等多種媒材，但我認為陶藝是我創作活動中的一項必要工作。」他的泥偶充滿著泥土的溫度與陶偶的生命力。

邵婷如表示，站在奈良美智的作品前面，彷彿展場只剩下觀者與作者之間安安靜靜的互感交流。推薦大家在展期間來與奈良美智做最直接的互動，感受藝術家透過不同媒材展現的各種能量。

陶博館表示，由新北市主辦的台灣國際陶藝雙年展是全球陶藝界最具指標性的國際大展之一，今年首度由國人擔任策展人展現臺灣的陶藝實力，更聚集國內外頂尖藝術家的優秀作品在臺展出，高水準的藝術表現保證讓人意猶未盡。更多的展覽內容可上陶博館官方網站或粉絲專頁查詢。

(中時 )