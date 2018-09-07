高雄》鄭光峰挺保母辦野餐會 籲給下一代安心托育環境

高市議員鄭光峰（右）號召保母發起野餐會，盼中央修正不合理的準公共化保母契約。（柯宗緯翻攝）

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準公共化托育及育兒津貼新制8月1日上路，挨批急就章，家長、保母一頭霧水。高市議員鄭光峰認為，新制有多處不合理，如保母托育費上限1.5萬元，換算下來時薪不到75元。他號召保母14日到高市府舉辦野餐會，將聲音傳到中央，還給下一代安心托育環境。

鄭光峰表示，「準公共化」保母契約立意良善，但正因為不完善條款內容而損害民眾權益。他點出當中多點不合理之處，保母是協助家長育兒重要幫手，政府為何要保母背書簽約？

他也好奇，社會局居家托育政策契約與準公共化托育契約，究竟有什麼不同？若相同為何要簽定兩種契約，不同的話能否明確說明兩份合約功用與目的，切勿造成大家恐慌。

他提到，保母不是公務人員，也非公家機關合作廠商，卻要保母接受政府可隨時調整契約內容，是不尊重專業，還是根本法規未完善就急著推出。

另外，就算擁有合格認證保母資格，三等親內保母也不能領取6000元補助，違反人之常情，只能領2500元，形成自己的孩子，孫子卻要給別人「養」的狀況。

他點出，托育費設有上限制度，1個保母托育1個小孩，只能收費1.5萬元，換算下來每周5天，一日托育10小時，時薪甚至不到75元，儘管保母算家事服務業，不適用勞基法，但如此收費限制下，對保母不甚公平。

(中時 )

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