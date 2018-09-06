金鐘視后嚴藝文爆這個鏡頭「最難演」

嚴藝文今天為舞台劇造勢。（全民大劇團提供）

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邱澤在舞台劇中有拋轉槍108次的精采橋段。（全民大劇團提供）
嚴藝文和邱澤今為舞台劇加演造勢。（全民大劇團提供）

邱澤、嚴藝文6日出席全民大劇團舞台劇《致‧這該死的愛》加演記者會，今年以《我棉一家人》入圍女主角獎的嚴藝文，表示入圍金鐘與演出舞台劇壓力不同，舞台劇的壓力是演員必須背負的宿命，入圍的最大壓力是那晚很難熬，加上肚子又餓，「只要想到那晚上就很痛苦不想去」，要看減肥狀況？她笑言：「那很難啦。」

她說，公布得獎者前拆信封的時候，鏡頭會拍台下的入圍者，「我覺得這個畫面好難演喔，因為別人得獎也不是很爽，還要演出有風度很痛苦，還是演舞台劇好了，雖然痛苦，但是很痛快」，去不去10月6日頒獎典禮還在考慮。

嚴藝文拿過迷你劇視后，也曾以《在河左岸》角逐女主角獎，今年二度搶視后，她對拿不拿獎看得很開，笑稱因為已經歷過落榜經驗。這次女主角獎項有孟耿如、嚴正嵐等5位入圍者，她自己看好角色多變的黃姵嘉。

至於男主角獎項，她沒挺《我的男孩》戲裡「兒子」張軒睿，而是看好盧廣仲，「張軒睿一入圍就打電話給我，我已經鼓勵他，可以讓他再磨一下，入圍剛剛好，得獎就不行，太年輕了」。《致‧這該死的愛》9月7日至9日在國家戲劇院演出，購票詳情可洽兩廳院售票系統。

(中時 )

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