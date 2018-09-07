嘉義》何宜純當兵黑嚕嚕 退伍變辣妹從政選鄉代

2018年09月07日 08:14 中時 呂妍庭

何宜純有3年軍旅經歷，從軍時的模樣和現在反差極大。（何宜純提供）

何宜純外表亮眼，有網友形容她是政壇的小清新。（何宜純提供）

何宜純外表亮眼，有網友形容她是政壇的小清新。（何宜純提供）

何宜純的臉書有不少美照。（何宜純提供）

何宜純的臉書有不少美照。（何宜純提供）

嘉義縣水上鄉第3選區鄉民代表參選人何宜純曾是空軍義務役軍人，退伍後協助鄉代父親做選民服務，因愈跑愈有興趣，決定繼承父業，接棒選鄉代，身高168公分，53公斤的身材和亮眼外形，被網友誇是小清新，不過她本人卻說自己外表柔弱，內在陽剛，歷經軍職磨練後，遇到任何事「沒在怕」，更向外界喊話不要再罵軍人，從軍生活沒有很爽，更沒有很廢，卻讓她快速成長。

何宜純曾在嘉義空軍第四戰術戰鬥機聯隊，前身為四五五聯隊的救護隊擔任兵器維護兵，指當兵一直是她的夢想，軍旅生涯3年多，雖然工作繁雜，除內勤工作，舉凡搬冰箱、搬洗衣機、除草等粗活都要做，但她甘之如飴，直到要升下士那年，因看到父親何英銘選民服務做不完，擔心影響健康，毅然決然申請退伍，化身成父親得力助手，跑攤、會勘、選服一肩扛。

何宜純回憶印象最深刻的服務案件，是一個老阿嬤遭家人無情對待，不僅沒東西吃，渾身便溺也沒人管，當她和員警破門進入時，屋內的臭味就算戴兩層口罩也直衝鼻孔，但她仍忍著惡臭替阿嬤擦洗更衣、換床被單，並在社會局介入下，把老阿嬤送到另一個兒子家安置。

投入軍職前體重最重65公斤，因經常出勤曬出一身黑，退伍後急瘦10多公斤，變瘦又變美，何宜純說現在的模樣讓很多軍中同袍認不出來，不過外表纖細的何宜純膽子特別大，曾經深夜11、12點，獨自騎單車穿越墳墓區到村民家拜訪，事後被長輩知道念了一噸，她卻不以為意，指也許是個性使然，明知政治路不好走，她還是想出來拚拚看，尤其當過小兵，她更了解基層的苦和委屈，「我想服務更多人，為這社會做更多事」。

(中時 )