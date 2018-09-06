大園市場「船仔頭」、八德興仁夜市「海盜王」名攤封王摘冠

2018年09月06日 19:07 中時 甘嘉雯

日光組金食獎得主「船仔頭手工愛玉」今年再度獲獎。（甘嘉雯攝）

桃園有許多美食，等著大家來品嘗。（甘嘉雯攝）

桃市府經發局邀請美食部落客、資深美食家、市集輔導、綠能經營及觀光餐旅等領域的8位專家成立評審團，實地親臨市集進行名攤美食競賽評選，分別選出傳統市場及觀光夜市「金食獎」、「銀食獎」、「銅食獎」得主，以及「環保尖兵」、「創意美食」、「超值美食」、「微笑貼心」、「網路人氣」等個別獎項，6日進行頒獎。

副市長游建華大力推薦剛出爐的「市集名攤」美食外，更歡迎市民及觀光客能多來體驗桃園在地市集文化及品嚐道地美食，他表示，桃園傳統市場一向保有兼容並蓄的庶民美味，而觀光夜市的銅板美食，更是市民及遊客的美食天堂，要認識城市的傳統文化與精神，透過遊逛傳統市集就是最快速的方式。

經濟發展局朱松偉局長表示，今年報名參賽的190攤再度刷新歷年的紀錄，歷經近3個月的現地初選、複評及民眾網路票選等程序下順利產出，評選團一致表示，本次入圍攤商的成績都在伯仲之間，並感受到攤商們的積極進取與用心經營，獲獎的業者也都是一時之選

評審對於日光組金食獎得主「船仔頭手工愛玉」的評論，今年推出的「鹽滷豆花」，豆花類似的涼品各市場都有，但是「船仔頭」不僅在口味與食材上勝出，尤其注重環境衛生，對產品生產的過程的細節也以甜品大廠的標準自我要求，更經營FB與外送及線上支付服務的便利，就很值得各市集攤商效法，另外夜星組金食獎得主「海盜王大魷魚」不僅是夜市著名排隊美食，其食材可是都有來源安全憑證，還有靜電設備處理油煙問題，讓消費者享受美食同時兼顧食安問題。

「2018市集名攤競賽」得獎名單如下：

市場組（日光組）：

金食獎：船仔頭手工愛玉_鹽滷豆花（大園市場）

銀食獎：天字號手工水餃_蔥燒餃（龍潭市場）

銅食獎：玉苓手工水餃_鮮蝦水餃（大園市場）

環保尖兵獎：大眾の豆花_水果豆花（新明市場）

創意美食獎：風之味鹽水甘蔗雞_滷味拼盤（南門市場）

微笑貼心獎：陳記排骨酥_排骨酥（興國市場）

超值美食獎：六號手沖咖啡_肯亞咖啡（大湳市場）

網路人氣獎：萬佳香_甘蔗雞（大園市場）

夜市組（夜星組）：

金食獎：海盜王大魷魚_炸魷魚（八德興仁夜市）

銀食獎：合家現燙魷魚_現燙魷魚（中壢觀光夜市）

銅食獎：黑人鼎邊趖_鼎邊趖（桃園觀光夜市）

環保尖兵獎：曹阿伯龍鬚糖_龍鬚糖（中壢觀光夜市）

創意美食獎：石居章魚蛸_烤章魚腳（龜山花園夜市）

李來脆皮玉米_創意烤玉米（中壢觀光夜市）

微笑貼心獎：漁の鱻爐烤鯛魚_烤鯛魚（八德興仁夜市）

超值美食獎：古早味刈包_古早味刈包（龍潭觀光夜市）

網路人氣獎：黑人鼎邊趖_鼎邊趖（桃園觀光夜市）

(中時 )