怕打雷及鞭炮 黃金「饅頭」抓破門

金獵犬「饅頭」活動力強，將家裡大門抓破已非第一次，還在樓梯偷看哥哥修門。（甘嘉雯翻攝）

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黃金獵犬「饅頭」活動力強，將家裡大門抓破已非第一次，以為家裡遭小偷。（甘嘉雯翻攝）
黃金獵犬「饅頭」活動力強，將家裡大門抓破已非第一次，事後總露出可愛的笑容，讓飼主小文「難以苛責」。（甘嘉雯翻攝）

就是怕打雷及鞭炮！黃金獵犬「饅頭」天不怕地不怕，但只要一變天，牠彷彿可以感受到閃電，雷聲還沒到前就在屋內亂竄，飼主小文說，40公斤的牠還要討抱抱，全身發抖，她有請教過獸醫，醫師說，狗狗的聽力比人還要敏感，要趕緊安撫毛小孩的情緒，就會舒緩。

「我以為家裡遭小偷！」小文說，有一天她外出回家，走到2樓準備開門時嚇了一大跳，大門「破了一個大洞」，結果饅頭開心得從洞口鑽了出來，坐在門前對她傻笑，小文問牠「你弄的嗎？怎麼抓的？」抓起牠的腳及檢查嘴巴，發現腳有血跡。

「這是抓多久的門才造成？」小文說，饅頭很怕打雷，當天下了場大雷雨，她因為有事外出，才讓饅頭獨自在家，她自責自己的疏忽，讓饅頭自己弄受傷，並未有太多的苛責。

小文說，饅頭從小就很怕雷聲及鞭炮聲，經常會嚇到發抖，還要找人抱抱，就像個小孩子一樣，安撫牠一陣子，牠就會乖乖，隨後激動情緒就會平穩下來，不過讓她納悶的是，當還沒聽見打雷聲，饅頭就彷彿有預知能力般得害怕。

小文說，獸醫告訴她，狗狗的聽覺非常敏銳，人聽不到的聲音，對牠們來說，恐怕是幾十倍或是幾百倍的傳輸，「牠們會害怕不是沒有道理」，但有些狗狗卻是對雷聲「無感」，恐怕也是「因狗而異」。

(中時 )

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