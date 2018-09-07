桃園》蘇家明力促桃園增建兒童樂園

桃園市議員蘇家明暑假一連舉辦33場免費的「樂高積木疊高比賽」，吸引近萬人次，有感於桃園急需一個親子同樂的場域，提出競選連任政見，希望打造1座兒童樂園。（蔡依珍攝）

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桃園市議員蘇家明暑假一連舉辦33場免費的「樂高積木疊高比賽」，吸引近萬人次，有感於桃園急需一個親子同樂的場域，提出競選連任政見，希望打造1座兒童樂園。（蔡依珍攝）
桃園市議員蘇家明暑假一連舉辦33場免費的「樂高積木疊高比賽」，吸引近萬人次，有感於桃園急需一個親子同樂的場域，提出競選連任政見，希望打造1座兒童樂園。（蔡依珍攝）

桃園市議員蘇家明趁暑假期間，一連舉辦33場完全免費的「樂高積木疊高比賽」，每個周末都湧進近千人次，場場秒殺爆滿、家長狂喊加碼，蘇家明發現桃園是最年輕的直轄市，卻缺乏親子同樂場域，競選連任的政見希望活化7.8公頃的南昌營區、為年輕家庭打造兒童樂園。

蘇家明趁暑假期間和中華視聽傳播基金會合作，共同推出「樂高積木疊高比賽」，以特製的大顆積木讓3至9歲的小朋友訓練手部肌肉及五感統合能力，由家長陪同參加，沒想到推出後獲得熱烈響應，每個周末分上、下午場、每場280人，場場秒殺、爆滿，總計吸引近萬人次同樂，蘇家明感謝親子們熱情捧場，把照片放上粉絲團，開放大家下載點點回憶。

蘇家明發現，桃園爸媽都樂於帶孩子出來動動腦、動動手，暑假甚至加開桃園到台北兒童樂園的接駁車，代表桃園人急需一個親子同樂的場域，提出競選連任政見，要求市府比照台北市，打造1座兒童樂園，他也幫忙找好地點，認為兒童樂園要有文化特色及休憩教育功能，基地至少要5公頃，而由桃園區至善街、向善街和大有路圍成的南昌營區，占地7.76公頃，是市中心難得的大片機關綠地，希望活化成兒童樂園，為桃園親子開闢一個歡樂遊憩的場域。

蘇家明也指出，桃園現有公共化幼兒園有202園、招收1萬3903人，希望增加公托名額，目標3年內增加1倍，另外也希望逐步擴大營養早餐的服務範圍，不再只是弱勢生，希望全市孩童都有免費營養早餐可以享用，充足一天活力的來源。

(中時 )

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