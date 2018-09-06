吳音寧比太上皇還厲害 宅神：大魔王薩諾斯恐怕也沒轍

北農總經理吳音寧。（本報系資料照片）

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中時電子報

台北市長柯文哲為第一市場改建案，連日與北農總經理吳音寧隔空互嗆。柯P今天甚至對吳音寧未赴議會備詢，大爆粗口。「宅神」朱學恒酸吳音寧說，吳音寧比太上皇還要厲害，宇宙中還有誰的話她會聽？漫威大魔王薩諾斯恐怕也對她沒轍。

朱學恒在臉書指出，台北農產運銷公司最大的兩個股東，是台北市和農委會，但是總經理吳音寧，對兩個最大股東的話都不聽，不聽台北市長的話，不聽農委會主委的話，不聽台北市副市長的話，不聽農委會副主委的話，不聽議員的話，不聽董事長的話，也不聽農民的話。

朱學恒無奈說，鄉親啊，你這輩子有看過哪一家公司的總經理可以做到這種比太上皇還要厲害的程度誰都不聽嗎？宇宙中還有誰的話她要聽？薩諾斯恐怕也不行ㄌ。簡直天上地下唯我獨尊，堪稱民國第一位太上總經理。

朱學恒酸說，覺青但是覺青一輩子沒開過公司沒去過股市，所以覺得這樣也好棒棒，菜價明明高漲但因為不買菜所以也可以閉著眼說菜價平穩啊好棒棒，啊都給你覺青去種菜買菜好啦。

網友說：「總統都要受監督，這個陰靈卻不能監督，台北市民真的是衰小。」、「覺青吸收日月精華就能飽。」、「總統命的人可以讓你們叫她要幹嘛就幹嘛？哇X，總統命欸。」、「和菜桶年底一起下台！」、「主子說不必理你們，你們再大也沒總統大。」

(中時電子報)

文章來源：朱學恒臉書

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