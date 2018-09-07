新北》父親叔叔都當過 土城柑林里長張育誠第4度同額競選里

2018年09月07日 07:07 中時 許哲瑗

新北市土城區柑林里長張育誠今年同額競選，準備連任第4屆，他的父親和叔叔都擔任過里長，自1987年至今，1家2代3位里長共為柑林里服務逾40年，彷彿是柑林里歷史的縮影。

張育誠在土城清水地區土生土長，父親張石海從1978年就擔任村長，因中美斷交停止選舉，職務延長1年，1986年卸任後，里長一職一度由鄰居接手，但做了2屆，1994年又由叔叔張國鑑當選，一做就做了12年。

2006年，張國鑑交棒給姪子張育誠，之後每次他都是以同額競選方式連任，年底選舉已是第4屆，1家2代3位里長，前後服務柑林里逾40年，家族為里民貢獻良多，也替柑林里的歷史寫下重要脈絡。

「前人種樹，後人別急著乘涼！」張育誠說，多虧爸爸、叔叔里長任內服務獲得好口碑，里民才願意放心交棒給他，連續4次都同額競選，許多人以為同額競選好輕鬆，躺著選也會贏，但他認為同額競選也不能鬆懈，「只要當了里長就必須對里民負責」，且若開出的廢票率過高，不僅羞愧難當，更是愧對選民的期待。

柑林里處處可見張育誠家族努力過的痕跡，里民大小事都會找張育誠陳情，他說，印象最深刻的，就連清晨的雞鳴太大聲，影響菜市場附近住戶睡眠，諸如此類的小事不勝枚舉，「我們家和柑林里早已黏牢牢」。

身為家族傳承的第3位里長，張育誠反倒不支持年輕人做里長，他指出，新北市每月雖補助里長4萬5千元的事務費，但他光是里民服務處的租金，就須支付2萬元，根本入不敷出，因此他鼓勵年輕人，趁著體力最旺盛的精華階段，多出去闖一闖。

(中時 )