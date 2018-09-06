鄭人碩淪落路上偷錢包、手機？！ 撩妹上手連「外勞」都淪陷

2018年09月06日 19:35 中時 徐桐炘

《天台上的魔術師》鄭人碩和吳可熙演出小偷與移工的罪惡之戀。（高雄電影節提供）

高雄電影節第八屆「國際短片競賽」昨宣佈入選名單，今年共有93國3203部作品報名，經過4個月的評選過程，最後入圍65部作品，總獎金高達4萬美金。鄭人碩和吳可熙主演的《天台上的魔術師》榜上有名，2人演出小偷與移工的罪惡之戀，鄭人碩飾演「笨小偷」，他開拍前常練習偷身邊朋友的東西，「前面失敗，後面都有成功！」他更細心在路上觀察如何不被朋友發現，成果是錢包、手機和香菸都到手。

吳可熙在電影《冰毒》和《再見瓦城》後，再度挑戰「外國人」角色飾演移工，鄭人碩經常在休息時間逗笑她，還對她說：「我就遇到真愛，一輩子就是愛妳這個外勞！」吳可熙笑回：「你這個人真的很會撩妹！」2人培養出好默契，也在短片裡碰撞出亮眼火花。

另外還有《南方小羊牧場》侯季然久違電影創作，用失蹤家貓為起點的影像家書〈剪刀找貓〉；金馬入圍短片、無對白卻敏感碰觸馬來西亞政治異議近未來科幻作品〈盲口〉；鹿特丹影展入圍、中國流亡導演應亮〈媽媽的口供〉卑微叩問兩岸三地的政治情勢；華裔阮鳳儀執導〈姊姊〉入圍HBO三甲亞太短片；柏林影展奧迪最佳短片大獎得主曾威量一次兩部台片入圍的〈海中網〉、〈妹妹〉。

青春影展影視優選、蔡振南和廖欽亮在〈粗工阿全〉，演出迫於生活孤注一擲簽六合彩、背水一戰的底層人生；榮獲國內外多項紀錄片獎項的許慧如帶來〈臨時工〉；同〈臨時工〉注目台灣移工日常憂愁與美好的〈第一廣場〉；兩部台灣紀錄片影展入圍、舉重若輕譜寫死亡議題〈告別進行式〉以及〈鄉愁／餘像〉私電影流滲自我記憶與家族痛苦來源；冷冽實驗攝影，捕捉大巨蛋地下室的真實狀態和樣貌〈蛹〉；台北電影獎動畫入圍〈Si So Mi〉、青春影展獲獎的動畫〈菲索〉、〈一如往常〉等。

「國際短片競賽」入圍的45部短片中，不乏各大短片影展得主，包含今年坎城短片金棕櫚的澳洲短片《兒子的自白》、坎城短片酷兒金棕櫚的巴西短片《孤兒願》，與克萊蒙費鴻短片影展國際競賽最佳影片的波蘭短片《顫動青春》，東京短片節國際競賽最佳影片的義大利短片《難羊的心願》來勢洶洶。

「國際短片競賽」單元今年增設「亞洲新浪潮大獎」入選伊朗、菲律賓、台灣、馬來西亞、印度、香港、中國等國的短片同場較勁，其中坎城影展短片金棕櫚特別提及的中國短片〈延邊少年〉、韓國釜山影展最佳短片〈簽怒〉不約而同反映社會氛圍。

〈延邊少年〉講述不安現狀的朝鮮族少年越過「延邊」小鎮，沒有目的的青春逃亡地圖，擺脫寂寞與追尋愛情的共感惹人鼻酸；〈簽怒〉以撼動韓國社會的梨大女學生佔領校園行動為背景，導演郭恩美一鏡到底的晃動影像捕捉女孩們自我質疑與勇氣萌芽的瞬間。短片皆將在高雄電影館放映，電影節自10月19日開跑。

(中時 )