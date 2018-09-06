2018亞運 桃市奪6金7銀5銅佳績

2018亞運桃市奪6金7銀5銅佳績，成績優異。（甘嘉雯翻攝）

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2018亞運桃市奪6金7銀5銅佳績，成績優異。（甘嘉雯翻攝）

「2018年第18屆雅加達-巨港亞洲運動會」，來自桃園市的選手計有蘇柏亞等47名，參加射箭、田徑、羽球等20個正式項目，獲得6金7銀5銅的佳績，大幅超越本市選手參加2014年仁川亞運所獲的1金3銀3銅，此外，在示範項目電子競技及輕艇水球也奪得銅牌。

體育局長夏金興表示，2018亞運舉辦期間，桃園市選手奪牌後，市長鄭文燦即以電話或line的方式傳達祝福，體育局團隊至機場迎接選手凱選歸國，此外，副祕書長陳靜航帶隊至選手家中張貼紅榜，以表恭賀及致意，期許選手再接再厲，續攀高峰。

2018亞運本市參賽選手共獲6面金牌，分別為蘇柏亞參加跆拳道女子53公斤以下級、李智凱參加競技體操男子鞍馬、魏均珩參加射箭反曲弓男子團體、楊欣龍參加橋藝混合雙人，此外，簡證嚴與陳俞安參加輕艇-龍舟男子500M、1000M均奪下金牌。

獲前6名選手，市府將依據「桃園市大專校院以上優秀運動選手參加國際性體育競賽獎勵要點」發給獎勵金，第一名20萬元、第二名10萬元、第三名5萬元、第四名3萬元、第五名2萬、第六名1萬元，總計將發出284萬元的獎勵金，期藉此鼓勵所有選手辛勤的訓練，也祝福選手在未來各項競賽中能更上一層樓，成為桃園之光。

(中時 )

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