災後菜價10元農民怒嗆 林聰賢：非辯論可解決問題

林聰賢（資料照）

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中時
游昇俯
水災後政府要平抑菜價／來聽聽受災農民怎麼說？

近日網路瘋傳一段「水災後政府要平抑菜價／來聽聽受災農民怎麼說？」影片，一名雲林縣青農邀農委會主委林聰賢辯論，嗆林不懂最基層，直言「年後至今菜價平均十元，農民要吃土了」，要林到產地住一個月，讓他知道實際狀況。對此，林聰賢表示，產銷問題要從結構來調節，他無法和農民一個個辯論，「不是辯論可以解決問題。」

雲林縣40歲農民廖營餘在8月下旬水災期間，透過網路直播講述基層農民心聲。他提到，菜價常說要平穩，但星巴克一杯140多元、Iphone一支3萬多「要去平穩嗎？」為什麼反而農產品變得最沒價值？他感嘆，自己的菜很漂亮，一公斤才2塊半，一箱也才50塊，50塊買得到一個便當嗎？

這位青農要林聰賢勘災不要走馬看花，願提供吃住，讓他知道產地實際狀況，中肯發言被網友封為「蔬菜炸彈客」。林聰賢6日反駁，他從沒有走馬看花，產銷問題要從結構來調節，調整結構會有陣痛期，要請農民一起來合作。

林聰賢表示，這位青農好的產品應該不要送到拍賣市場，雲林縣有輔導很多青農成立生產合作社，會幫忙集貨、分級包裝，甚至截切，不用同時間跟大家拚單一價格的市場。他並說，青農朋友要做差異化的生產，若習慣種那些容易種的，價格就會變成是市場在決定。

林聰賢表示，農委會會提供更好的技術、降低生產成本的機械及資金協助，若是規模化的生產就走一般市場機制，多樣化、少量的生產，農委會會幫忙做直銷，現在甚至還引進電子商務，要幫農民解決通路的物流成本。至於是否有意願接見這位青農？林聰賢則說，全國這麼多農民，無法一個個辯論，不是辯論可以解決問題。

(中時 )

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