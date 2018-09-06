感念警察辛勞　義警隊贈背心及防蚊消炎藥給海山分局

2018年09月06日 19:50 中時 葉書宏

海山警分局義刑中隊慰勉偵查隊同仁偵辦案件的辛勞，特別訂製一批刑警背心，補強偵查隊同仁應勤服裝不足。（葉書宏翻攝）

為響應行政院「新世代反毒策略」的政策，遏止校園毒品入侵，保護下一代遠離毒害，新北市海山警分局在暑假期間執行緝毒等相關工作不遺餘力，「青春專案」及「安居緝毒專案」成績亮眼，展現打擊毒品犯罪之決心，也提供市民、青少年安居樂業之生活環境。

海山警分局義刑中隊慰勉偵查隊同仁偵辦案件的辛勞，特別訂製一批刑警背心，補強偵查隊同仁應勤服裝不足，穿上既合身又透氣。此外，對同仁配合防疫工作的努力表示肯定，由懷德國際有限公司董事長范育俊偕同義刑中隊長謝明煌致贈分局同仁防蚊消炎藥水，讓員警執勤時有更完善的防護裝備，努力扮演好人民保姆的角色，繼續為轄區治安環境努力。

警分局利用聯合勤教的場合，由副分局長許清事代表接受致贈，感謝懷德國際有限公司及義刑中隊的用心，以實際行動支持警察同仁；許清事表示，義刑中隊謝隊長期支持警政工作不遺餘力，做為分局強而有力的後盾，也時常關心同仁勤務辛勞，往後同仁執勤時穿上的不僅是義刑中隊的心意，更蘊含民眾對於警察維護轄內治安、交通工作的期許。

海山警分局長王順益也再三的感謝義刑中隊給予分局的支持鼓勵，警察在工作上需要靠民眾的協助及支援，才能充分發揮維護社會治安的力量，也期許同仁在工作崗位上努力付出，堅守崗位，做好各項工作，提供市民一個安居樂業的環境，彰顯警察正面形象以符合社會民眾期待。

(中時 )