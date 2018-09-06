徐耀昌視察營養午餐　意外救援卡住車輛

2018年09月06日 19:58 中時 何冠嫻

苗栗縣長徐耀昌（位於駕駛座）成功救援卡在樓梯上的車輛。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府目前有6800萬經費補助，提供弱勢家庭免費營養午餐，另外更募得200多萬，供應偏鄉學童營養早餐，6日苗栗縣長徐耀昌到銅鑼國小進行營養午餐與廚房視察。但結束時，徐耀昌驚見記者採訪車卡在樓梯動彈不得，上前倒車並號召眾人推車，成功救援，意外增添小插曲。

徐耀昌除了到廚房探查衛生環境外，還戴上衛生網帽、口罩為學童打菜，一起享用午餐。他表示，為配合政府4章1Q標準，肉類與蔬果皆分別有CAS認證與QR Code履歷追蹤，讓學童們吃得健康、安心。

苗縣府教育處長徐永鴻表示，縣府獲6800萬經費補助，提供清寒、中低收入戶家庭學童免費營養午餐，另向社會公益團體募得200多萬經費，供應500多位偏鄉學童的營養早餐，一人可獲50元補助。他強調，目前也編列足夠預算，用於各校營養午餐的設備與衛生補助，讓學童的午餐能獲得安全與衛生保障。

徐耀昌結束視察也發生意外小插曲，待他欲離開時驚見大苗栗新聞的記者採訪車開落階梯受困，徐耀昌立即下車了解情況，並坐上駕駛座控制車子後退，吆喝眾人合力抬車，10幾秒鐘後，順利救援成功。大苗栗新聞攝影記者張光朋表示，因路況不熟，發現前方是階梯時已來不及，輪胎打滑卡住進退不得，能獲大家的鼎力相助，讓他十分感謝。

(中時 )