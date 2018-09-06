「823炮戰」天涯未歸人 1張照片再續天倫親情

2018年09月06日 19:57 中時 李金生

60年後，其子張成思在「823戰役60周年」紀念日，請求當天赴太武山忠烈祠致祭的前總統馬英九協尋亡父照片。（楊鎮浯立委服務處提供）

在立委楊鎮浯服務團隊的努力下，終於在日前尋得烈士張存玉的照片，讓張成思老先生一償多年心願。（楊鎮浯立委服務處提供）

來自山東煙台的張成思帶著兒孫共6人，前往太武公墓向當年炮戰殉職的父親張存玉致祭。（本報資料照片/黃子明攝）

60年前，來自大陸山東煙台的戰士張存玉在「823炮戰」中陣亡；60年後，其子張成思在「823戰役60周年」紀念日，請求當天赴太武山忠烈祠致祭的前總統馬英九協尋亡父照片，以慰家人無盡的思念。在立委楊鎮浯服務團隊的努力下，終於在日前尋得烈士張存玉的照片，讓張成思老先生一償多年心願。

今年高齡72歲的張成思老先生，是一個遺腹子。他表示，當他還在母親腹中時，父親張存玉就離開煙台故鄉，隨軍四處軍征戰，這60多年來，他與家人不斷尋找父親下落，但一直沒有結果。

去年，他才從父親老戰友的口中得知，跟著部隊來台的父親張存玉，早在「823戰役」中不幸陣亡，一縷英靈長眠幾千里外的異鄉。儘管天涯猶有未歸人，他和家人依舊希望能夠找到父親的照片，一解長久以來的孺慕之情。

張成思在去年千里迢迢來到金門，在太武山公墓看到刻有父親名字的墓碑，山嵐籠罩中百感交集，不禁老淚縱橫。今年適逢「823炮戰60周年」，他在妻兒與孫子的陪同下，再次來到金門祭拜父親。

張成思向當天也跨海前來致祭的前總統馬英九說，他內心一直有個遺憾，因為家裡連一張父親的照片都沒有，始終不知道父親的樣貌，「只要能有一張爸爸的照片，我就滿足了。」

馬前總統當場允諾盡力幫忙，並交代當天陪同上山的立委楊鎮浯協助。在楊鎮浯服務團隊的努力下，儘管早年相機並不普遍，照片的保存也不容易，但仍在各界的幫忙下，找到了張存玉烈士入伍時的照片，並在日前轉交給張老先生，讓曾是海峽兩岸無數離散家庭之一，因為一張照片再續天倫親情。

(中時 )