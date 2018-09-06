因應登革熱　啟動跨局孳生源清除機制

2018年09月06日 19:59 中時 何冠嫻

苗栗縣政府為因應登革熱疫情，啟動跨局處孳生源清除機制防疫，落實「巡、倒、清、刷」要領，清除積水容器。（何冠嫻翻攝）

近日登革熱疫情嚴重，苗栗縣政府啟動跨局清除病媒蚊機制，消滅孳生源，6日苗栗縣長徐耀昌偕同衛生局長張蕊仙等人，並帶領社區民眾，在苗栗市五榖廟附近菜園落實「巡、倒、清、刷」要領，消滅病媒蚊孳生的溫床，抑制疫情加劇、杜絕登革熱。

疾病管制署最新疫情統計指出，全國總計81例登革熱本土病例，其中台中市大里區東昇里「開心農場」及其周邊地區為此波登革熱爆發的熱點。衛生局長張蕊仙呼籲，若民眾近1個月內曾到開心農場及周邊地區者，盼能進行14天的自主健康管理，若有發燒或出疹症狀，務必儘速就醫或通報衛生局、衛生所。

徐耀昌表示，豪雨過後兩週是孳生源滋生的關鍵期，盼民眾落實「巡、倒、刷、清」步驟，養成清除孳生源的習慣，同時也讓各單位加強防治措施，要求醫療院所落實通報、採取隔離措施、主動進行採檢及居住地周邊清潔消毒措施。另外，環保局及鄉鎮市公所更要針對病媒蚊密度高的村里，協助進行孳生源清除。

疾管署北區管制中心副主任吳智文也強調，沒有孳生源就無病媒蚊，沒有病媒蚊就無登革熱，呼籲民眾做好孳生源清除及預防工作，杜絕登革熱的發生。

(中時 )