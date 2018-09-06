公館國中參與客語考試人數比例　達全國之冠

2018年09月06日 20:00 中時 何冠嫻

公館國中積極推動客語認證考試，盼學生們能發揚客家文化，傳承世代交替的語言。（何冠嫻翻攝）

苗栗縣公館國中積極推動客語認證考試，並自暑假期間辦理客語認證班，而今年全校有高達95％的學生，將投入8日與16日的全國客語能力初級認證考試，參與的學生比例更為全國學校之冠。公館國中校長方麗萍期盼，學生們都可以順利通過，一起發揚客家文化，傳承世代交替的語言。

公館國中校長方麗萍表示，校內有90％以上的學生為客家子弟，為避免客語失傳，今年暑假特地開設客語認證班，讓學生們學習客語，傳承客家文化，並期待透過學校的力量，讓更多家庭能使用客語，不讓客語消失。

方麗萍強調，今年獲公館鄉公所補助，祭出獎勵措施鼓舞學生士氣，提供通過客語初級認證考試的學生500元獎勵金，讓這次參與8日與16日的考試人數高達600人，佔全校人數的95％，其比例成為全國之冠。

方麗萍期盼學生們透過暑期努力的學習，能重拾母語、展現成果並順利通過考試，進而發揚並傳承客家文化，讓客語得以成為世代交替的語言。學生謝易泰表示，學校不斷灌輸「多一種語言，多一種能力」的觀念，並提醒身為客家人，就要會講客家話，讓鮮少使用客家話的他感到些許汗顏，同時也感謝學校的輔導與加強，讓他能重拾母語。

(中時 )