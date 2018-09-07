台中》拜票親力親為 楊典忠逐戶傾聽民意

2018年09月07日 07:08 中時 陳淑娥

預發稿，台中選舉》2018.09.07▲市議員楊典忠推出原子筆宣傳品，他親自挨家挨戶發送，並傾聽民意。（陳淑娥攝）

台中市議員第二選爆出9搶7局面，競爭格外激烈，本屆以第一高票當選的楊典忠為尋求連任，提早展開地毯式票拜，親自逐戶發宣傳品拜票；楊典忠表示，經過長期的耕耘，9成民眾已認識自己，這次要透過面對面來傾聽民意。

年底選舉已進入倒數階段，各參選人紛紛透過工作人員廣發宣傳品，不過，現任民進黨籍市議員楊典忠卻親自出馬挨家挨戶拜票，不透過工作人員及工讀生發文宣品。

楊典忠表示，經過長期的耕耘，選區內大約9成民眾都認識自己了，這次改變以往兵分多路的操作策略，早在7月份即展開地毯式拜票行程，上午6點半至8點親自到各路口站崗，尋求上班族的支持；下午4點至8點，則逐戶發宣傳品，他強調，自己貼近民眾時，更能知道他們的困難與需求。

清水、沙鹿及梧棲，就這麼輪流跑！楊典忠說，透過他人發宣傳品，民眾拿了就走也不會吐苦水，2個以來已站遍大街小巷的路口，每天造訪超過200戶，許多民眾一看到「本尊」，拉著他拚命訴說，有時一講就是20多分鐘，所以他堅持要親自出馬，才能真正傾聽民意。

楊典忠服務處指出，雖然工作人員不用出門拜票，但也沒得閒，議員現場只要聽到民眾陳情案，常常一通電話打進服務處，要求助理們及時處理，儘早幫他們解決難題，更讓民眾有感。

(中時 )