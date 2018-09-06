中職》和「火哥」討論打擊　高國麟近期打擊率飆破4成

2018年09月06日 19:53 中時電子報 鍾亞芳 /桃園報導 /桃園報導

富邦悍將內野手高國麟7月底遭下放二軍，調整得宜的他近期在二軍打擊率來到4成62，6日他在面對Lamigo桃猿的比賽重返一軍扛起先發第7棒，他透露，在二軍除了大量的練習及教練的調整外，他也會和同在二軍的學長「火哥」張建銘討論打擊。

高國麟6月底尚名列一軍，但從6月23日起的7場比賽，總計20打數他僅擊出1安打，還被三振7次，7月25日遭下放二軍。高國麟表示，當時擊球的感覺不太對，下去二軍時也好，「藉這個機會調整一下。」不過他到二軍時卻因為腰部不適錯過了幾場比賽。

但高國麟並沒有因此停擺，即使不能下場比賽，他在場邊也都專注觀察隊友的打擊，以期從中學習其他人的優點，「不只這樣，二軍打擊教練許國隆幫我調整了一點小地方，『火哥』(張建銘)也在二軍，我們都會互相討論。」高國麟說

二軍練習量大，雖然因天雨關係取消了幾場比賽，但高國麟的打擊手感逐漸回溫，從8月6日開始的6場二軍比賽，高國麟總計26打數擊出12支安打且包含1發全壘打，這6戰的打擊率高達4成62。

高國麟今天重返一軍擔任先發第7棒鎮守三壘大關，下半季尾聲4支球隊差距極小，各隊都有機會在下半季封王，對此，高國麟並不特別感到壓力，「這個時候選手都有點疲勞了，比的就是誰失誤比較少、誰比較能把握得點圈的機會，封王的機會就會提高。」

(中時電子報)