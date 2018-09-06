開放俄羅斯14天免簽 業者憂導遊不夠、無直航班機

2018年09月06日 20:09 中時 王思慧

外交部宣布，即日起至明年7月31日，試辦俄羅斯國民來台14天免簽證措施。旅行業者認為，開放俄羅斯來台免簽對台灣旅遊市場有幫助。但國內只有27名合格俄語導遊，也無直航班機，希望政府能繼續推廣。觀光局推北海岸行程，在9月底首發踩線團來台，要以海灣吸引俄羅斯客。

根據統計，俄羅斯每年出國人數達4、5千萬人次，每年超過百萬旅次到泰國，50萬旅次到越南、30萬到海南島，到日本及韓國也各有10萬至20萬人，但每年俄羅斯來台旅客不到1萬人，並非俄羅斯人首選出國地區。

優質旅行發展協會理事長李奇嶽表示，俄羅斯旅客消費力高，相較之下台灣消費可說是相當便宜；也因為寒帶國家終年低溫，十分喜愛到東南亞國家享受陽光、沙灘，因此北海岸、墾丁及東海岸應該可吸引俄羅斯客。且他們一次出國就是10天以上，開放免簽的確投其所好。

李奇嶽認為，開放免簽後2、3個月，應該就能看見俄羅斯旅客成長，不過目前俄羅斯旅客以商務為主，台灣旅行社也很少有針對俄羅斯旅行團操作，原因是無直航班機、來台簽證難辦，大多都要從香港轉機。或許可透過國籍航空開設新航線或包機，提升俄羅斯旅客來台意願。

觀光局表示，觀光局每年都有赴莫斯科參加旅展，僅管俄羅斯出境人次每年高達約3000萬人次，但有7成都集中在俄羅斯周邊區域，不過俄羅斯旅客到鄰近的大陸每年有200萬人次，去年赴泰國人次也超過百萬，台灣開放免簽後，應該能吸引俄羅斯旅客來台。

北海岸、花東及墾丁都會是觀光局主力推廣的景點，至於預期免簽後可以帶進多少觀光客，觀光局表示，會加強宣傳，仍需要時間帶進觀光客。

觀光局指出，雖然俄羅斯沒有直飛台灣航班，但是免簽開放後應該會吸引一波旅客，航空公司可能會評估開拓直飛航班。

(中時 )