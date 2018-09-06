必要時啟動快打部隊 新北聯合醫院與海山警合作遏止醫療暴力

新北市聯合醫院板橋院區院長項正川請醫院公關及急診部門主管至海山分局拜訪交流。（葉書宏翻攝）

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新北市聯合醫院板橋院區院長項正川請醫院公關及急診部門主管至海山分局拜訪交流，針對防制醫療暴力事件交換意見，並建立Line通報聯繫群組，以遏止醫療暴力案件發生。

由於醫療暴力時有所聞，海山分局與轄區的醫療院所早已建置「通報快、處理快」的反應機制，除了員警接獲報案迅速到院協助處理，也可視狀況在急診室增設巡邏箱，增加巡邏警力；一旦發生狀況，立即調派警力到場，必要時啟動快打部隊，以優勢警力到場制止。此外，也能夠直接在醫院現場受理報案，節省當事人往返派出所奔波，讓醫護人員能更安心地堅守工作崗位。

依據醫療法第24條及第106條規定，為保障醫事人員執業與病患安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行，致生危害醫療安全或其設施；違反上開規定者，衛生局可處新臺幣三萬元以上五萬元以下罰鍰，警察機關應立即協助排除或制止，並依醫療法第106條3項，可處三年以下有期徒刑拘役或三十萬元以下之罰金；如觸犯刑事責任者，應移送地檢署偵辦，以有效打擊醫療暴力行為，成為醫療人員最強有力的後盾。

由於急診室是第一時間搶救危急病患的救命場所，也是最容易發生醫療暴力的地點，而暴力行為不僅危害醫事人員身心安全，更妨礙危急病人的就醫權益。海山分局長王順益也提醒，應該要堅守醫院暴力零容忍的立場，共同為就醫安全把關，讓醫事人員從事醫療業務時，不會有所恐懼或遭受影響，保障全民安定有序之健康醫療權利；同時，也呼籲民眾應以同理、包容的態度溝通，共同營造安全優質的就醫環境，並遏止醫療暴力案件發生。

(中時 )

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