達人免費帶你玩石門活魚節 明開放報名

2018年09月06日 20:11 中時 蔡依珍

2018石門活魚節將於15日起跑，觀旅局結合浪漫台三線周邊生活圈，每個周末在大溪、中壢、平鎮、楊梅、龍潭5區舉辦「達人帶你遊」活動，不管是大溪日式懷舊相撲場、還是龍潭第一街的三坑老街、或是楊梅百年老樟樹和中壢馬祖新村，都由最熟悉在地風土人情的達人帶領深度探索，7日起於石門活魚節活動官網開放報名，全程免費，5區都參加還能兌換限量好禮。

2018石門活魚節將於9月15日至11月18日展開，觀旅局特別舉辦「達人帶你遊」活動，每周六、日上午9時及下午2時30分，由最會說故事的導覽老師，帶大家一路暢遊、體驗客庄風情，每次導覽約1小時，活動完全免費，網路報名每梯限額30名，全程參與獲得各區限量專屬貼紙，集滿五區貼紙就有機會獲得限量好禮。

像是龍潭區有活魚街親水之旅、大坪巷弄迷宮之旅、客庄聚落懷舊之旅，平鎮區有伯公潭好神保庇之旅、歷史建築之旅、河川之旅，楊梅區也伯公山楊梅老街之旅、貴山公園懷舊之旅、楊梅人文輕旅行，中壢區有中壢人文河川輕旅行、中壢懷舊輕旅行、忠貞新村宗教之旅，大溪區有員樹林古剎潮音之旅、觀音亭佛祖朝香之旅和大溪休閒之旅，7日起開放官網報名，可上http://www.fish.tycg.gov.tw/?p=355。

觀旅局也在石門活魚節期間推出「吃活魚、遊客庄、抽黃金魚筷架」活動，只要尋找「1 個景點」及「1家活魚店家」小桃子立牌，上傳組合照片就有機會獲得500元超商禮券，搜集「5區景點各1個（共5個）」+「1家活魚店家」組合，成功上傳就有機會抽中純金打造的「黃金魚筷架」，9月15日起平日至指定活魚餐廳消費，就有機會獲得客家花布圍裙，活動期間還有票選創意客家活魚料理，歡迎大家到石門大啖活魚。

(中時 )