男子上班先找目標拍裙底風光 自認幹點壞事很刺激

2018年09月06日 20:09 中時電子報 吳家詮

隨著智慧手機普及，結合相機功能的手機，人手一機也使得「偷拍」氾濫，讓許多女生人人自危。一名上班族男子，每天早上到公司後，第一件事並不是坐下來處理工作，而是放下背包後，帶著手機轉身回到公司附近的車站，專找20至40歲穿裙子的女乘客，偷拍裙底風光，日前這名色狼被逮捕，他竟大言不慚說，「生活就是要做點壞事才會刺激」

據中國大陸《新京報》報導，這名張姓男子每天早上趁上班交通高峰時段，在地鐵偷拍女乘客裙底。日前他重施故技終於被當場逮捕，警方在他手機裡共發現有30多段偷拍的視頻影片，被偷拍的被害女子有10餘人。

警方說，張嫌是前天上午在北京地鐵1號線木樨地B2口樓梯上，一名女乘客發現走在前面的張男手裡拿著手機，螢幕反扣在手掌上，手機後置攝影鏡頭已經伸到一名穿裙子女乘客的裙底了。

這名見義勇為的女子上前抓住張嫌，大聲喝叱「你在做什麼？」，張見狀慌張中試圖逃離現場，但是被該女子抓住袖子無法掙脫，隨後警察趕來將張嫌帶回派出所。警方也根據張手機內拍的影片，找到了4名被偷拍的被害女子，而令人驚訝的是，這些被偷拍的女生根本不知道自己被尾隨、偷拍過。

偵訊時張嫌坦承偷拍女子裙底風光，他供述，約一個星期前，他在乘坐地鐵時，發現前方有一名女性乘客長得漂亮又穿著性感，於是悄悄上前，用手機偷拍女乘客裙底。得手後，張的行為並沒有被人發現，令他越發覺得刺激。在隨後幾天時間裡，每天上午8點半到公司後，他會先放下背包，再到地鐵站尋找20至40歲穿裙子的女乘客，尾隨偷拍隱私。

他說，「我自己拍完也不怎麼看，有時候隨手就刪了，就覺得幹點壞事很刺激。比如偷錢包也是壞事，但如果我去偷，我也不是為了那個錢，就是為了尋求刺激，只是我沒有那個技術。」

據警方調查，今年36歲的張嫌已經結婚，平時和妻子感情還不錯，育有一個6歲的女兒，平時工作並不忙，也沒什麼壓力。

(中時電子報)