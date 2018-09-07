新北》養狗近10年 蘇泓欽選舉跑攤再累也要抱愛犬

新北市議員參選人蘇泓欽養了臘腸狗「Hammy」將近10年，即使為了選舉跑攤疲勞不堪，回到家也要抱抱狗兒療癒身心。（陳俊雄翻攝）

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打著「傳承」在年底選戰首度披掛上陣的新北市議員參選人蘇泓欽，從投入選戰迄今已經瘦了7、8公斤，他說雖然每天跑攤行程很累，但回家和陪伴他將近10年的愛犬「Hammy」黑米抱抱親親，是讓他身心療癒最好方法。

從小就愛狗貓的蘇泓欽，養狗的契機卻不是出於自己，而是太太在9年多前還沒結婚時向他建議，飼養向朋友要來一隻剛出生的小臘腸狗，小臘腸狗「Hammy」就這樣進入了蘇泓欽的生活。

愛狗的蘇泓欽不僅帶狗出去玩、定時幫黑米洗澡，還把黑米帶到床上親親抱抱，原本老婆想要養的寵物卻變成了他的最愛。每次回家坐到沙發上，黑米就會衝上來親，一直親到把人都撲倒了，雖然老婆也會一直罵他亂寵狗，可是最後連她自己都在床上跟黑米玩。

女兒出生後，雖然有很多朋友建議他要把小狗和嬰兒分開，但黑米卻成為女兒的玩伴，甚至還會和女兒搶著吃零食。

蘇泓欽回憶，Hammy跟女兒的感情很好，女兒2歲左右時把幼兒米果拿在手上，結果米果卻被Yammy咬了一口，但小孩非但沒哭，還把剩下的米果都給黑米，之後也常常分狗吃米果，結果小孩和黑米的感情也更好了。

投入選戰後，每天跑行程總是讓他精疲力盡，但蘇泓欽還是喜歡回家後在床上抱狗、逗狗，他說這是最療癒身心的方法。

蘇泓欽也提及，真正養狗之後，除了會主動上網搜尋養狗的心得，也對路上的流浪狗有感覺。以領養代替購買立意雖好，但還是有許多流浪狗無法得到這樣的待遇，他也表示如果當選議員，將會推動市府以「TNR」方式對待流浪狗，將流浪狗捕捉（Trap）、結紮（Neuter）後再放回（Return），減少流浪狗持續繁殖衍生的問題。

(中時 )

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