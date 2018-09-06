陸惠台31項 陸委會：無明顯影響但有國安風險

2018年09月06日 20:12 旺報 呂佳蓉

針對大陸今年初公布的惠台31項措施，陸委會6日公布研析報告表示，31項惠台措施實施後對我方尚無明顯影響，但是可能對台產生國安風險，並對赴陸企業與國人產生諸多不確定及風險。

陸委會下午舉行例行記者會暨「壯大台灣8大策略－因應中國大陸對臺31項措施」實施成果報告。依據各機關相關統計，目前惠台31項對我方經濟、教育、文化與醫療等各方面實際影響並不明顯。

在台商赴陸投資方面，據經濟部投審會的統計，今年1到7月我對大陸投資核准金額為52.21億美元，比上年同期減少2.77%。在國人赴陸工作方面，陸委會指出，民國105年赴陸工作的人數為40萬7千人，較104年少1萬3千人，最新統計將於今年底完成後公布。

在教育方面，陸委會指出，公立大學與頂尖大學沒有教師赴陸任教，而私立學校教師也無異常狀況。赴大陸就讀的學生數，以近5年資料觀察，每年大約2千多人。在醫師赴陸行醫方面，近年平均每年有200人向衛福部申請良醫證，聲明有意赴對岸行醫，今年到8月止，只有108人申請，也有降溫的情況。

在文化輸陸方面，文化界普遍反映，陸方文化方面之措施，迄今多是「口惠實不至」，尤其放寬台藝人及引進台影劇電影等，大陸各省市均無實際放寬措施。陸方對台藝人赴陸與文化產品銷陸，基於意識形態及政治考量，採取嚴格審批制度，近來審批更為趨嚴，嚴重壓縮臺灣節目播出、臺灣藝人及組創人員參與中國大陸廣電節目製作演出機會。

報告指出，近來大陸標舉「一個中國」原則與「反獨」旗幟，一方面對台進行軍事恫嚇、外交脅迫及政治打壓；另一方面，則推動以促進兩岸經濟社會融合為名的「融台」政策，意圖吸納台灣經濟，拉攏台灣人民。「對台31項措施」以「同等待遇」等優惠手段，策略性利誘台灣人民放棄做自己主人的權利，最終付出失去民主、自由、人權的代價，對台已構成國安的巨大挑戰。

(旺報 )