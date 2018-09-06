蕭如松藝術節開鑼 看得到真跡

蕭如松藝術節8日上午開幕，將展出蕭如松早期的原件畫作。（邱立雅攝）

友善列印
中時
邱立雅

已故知名畫家蕭如松珍貴原件畫作即將展出。「蕭如松藝術節」活動將於8日上午在蕭如松藝術園區開鑼，其中「蕭如松傳奇藝生畫作展」展出蕭如松早期的原件畫作，包括「竹東高中」、「教室一角」、「工程車」、「郊外」共4件作品。展出結合體驗手作、玩藝術、導覽、聽故事、闖關等活動，多元體驗讓藝術活動更為平易近人。

蕭如松過去任教於竹東高中，竹東小鎮也成為蕭如松畫作中常出現的景點。蕭如松曾表示，故鄉的風景之美可媲美世界名畫風景，成為世界名畫大師端賴繪畫的人有無世界名畫家素養，如果具備了，竹東的風景一樣可以成為世界名畫。

此次展出蕭如松4幅原件畫作，包括「竹東高中」、「教室一角」、「工程車」、「郊外」，作品細膩優雅。文化局長張宜真表示，感謝台北阿波羅畫廊以及收藏者邱麗貞小姐提供蕭如松原件畫作，這4幅畫作相當珍貴，能一睹名畫真容，實屬難得。

活動自即日起至10月7日推出4大主題活動，包括「蕭如松傳奇藝生畫作展」、「如客香花－如松植栽展」、「畫我家鄉美術比賽暨話我家鄉-浪漫台3線照片大募集得獎作品聯展」、「好客童年-親子活動」，活動內容有賞畫、看植栽、聽故事、玩手作及闖關活動，相關活動開放於網路報名，文化局邀請大家一起來去蕭如松藝術園區賞畫聽故事闖關玩手作。

(中時 )

台灣亞培證實安素有「質地問題」… 新竹縣調查站宣導 前進芎林反賄…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。