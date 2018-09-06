蕭如松藝術節開鑼 看得到真跡

2018年09月06日 20:12 中時 邱立雅

已故知名畫家蕭如松珍貴原件畫作即將展出。「蕭如松藝術節」活動將於8日上午在蕭如松藝術園區開鑼，其中「蕭如松傳奇藝生畫作展」展出蕭如松早期的原件畫作，包括「竹東高中」、「教室一角」、「工程車」、「郊外」共4件作品。展出結合體驗手作、玩藝術、導覽、聽故事、闖關等活動，多元體驗讓藝術活動更為平易近人。

蕭如松過去任教於竹東高中，竹東小鎮也成為蕭如松畫作中常出現的景點。蕭如松曾表示，故鄉的風景之美可媲美世界名畫風景，成為世界名畫大師端賴繪畫的人有無世界名畫家素養，如果具備了，竹東的風景一樣可以成為世界名畫。

此次展出蕭如松4幅原件畫作，包括「竹東高中」、「教室一角」、「工程車」、「郊外」，作品細膩優雅。文化局長張宜真表示，感謝台北阿波羅畫廊以及收藏者邱麗貞小姐提供蕭如松原件畫作，這4幅畫作相當珍貴，能一睹名畫真容，實屬難得。

活動自即日起至10月7日推出4大主題活動，包括「蕭如松傳奇藝生畫作展」、「如客香花－如松植栽展」、「畫我家鄉美術比賽暨話我家鄉-浪漫台3線照片大募集得獎作品聯展」、「好客童年-親子活動」，活動內容有賞畫、看植栽、聽故事、玩手作及闖關活動，相關活動開放於網路報名，文化局邀請大家一起來去蕭如松藝術園區賞畫聽故事闖關玩手作。

(中時 )